Brasiliens Glasmarktführer Cebrace wird Teil der Solarglasstrategie von Homerun Resources Inc

Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

Ein Glasgigant kommt ins Spiel

Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) hat der industriellen Architektur rund um sein geplantes Solarglasprojekt in Bahia, Brasilien, eine weitere strategisch relevante Komponente hinzugefügt. Heute verkündete das Unternehmen die Unterzeichnung einer strategischen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Cebrace Cristal Plano Ltda., Brasiliens führendem Floatglashersteller. Ziel ist die Prüfung einer kommerziellen Partnerschaft zur Unterstützung der Entwicklung von Homeruns geplanter Solarglasproduktionsanlage mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag.

Die strategische Relevanz liegt in der Identität und den Fähigkeiten des Partners. Cebrace ist tief in Brasiliens industriellem Glassektor verankert und verbindet etablierte inländische Produktionskapazitäten mit dem globalen technischen Know-how von Saint-Gobain und der NSG Group.

Für Homerun kommt die Zusammenarbeit mit einem derart erfahrenen Industrieunternehmen zu einem prägenden Zeitpunkt, da das Unternehmen von Machbarkeit und Projektdefinition in Richtung Finanzierung, kommerzielle Vereinbarungen und Bau voranschreitet.

Das MOU fügt dem Projekt daher eine weitere Ebene industrieller Beteiligung hinzu. Der Erfolg des Vorhabens wird letztlich von der Koordination von Technologie, Kapital, Fertigungskompetenz, Lieferketten und Marktzugang abhängen. Gleichzeitig bringt Cebrace relevante operative Erfahrung aus dem brasilianischen Markt in dieses Umfeld ein und stärkt die Verbindung zwischen Homeruns geplanter Produktionsplattform und der bestehenden brasilianischen Glasindustrie.

Die Bedeutung der Ankündigung geht daher über die mögliche Lieferung von Rückseitenglas (back glass) hinaus. Cebrace bringt mehr als 5 Jahrzehnte Erfahrung in der brasilianischen Glasindustrie, etablierte inländische Produktionskapazitäten und das technische Know-how von 2 der weltweit größten Glaskonzerne in Homeruns Projekt ein…

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Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street