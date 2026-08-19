Gegen Hautkrebs
Moderna: Neues Krebsmedikament lässt die Aktie explodieren!
Die mRNA-Impfung von Moderna in Kombination mit der Immuntherapie Keytruda von Merck hat in einer klinischen Studie der späten Phase zur Behandlung von Hautkrebs die gesteckten Ziele erreicht.
- Moderna-Impfung mit Keytruda erreicht Studienziele
- Therapie senkt Rückfall- und Streuungsrisiko deutlich
- Studie mit 1137 Hochrisikopatienten läuft noch
- Report: Achtung, Korrektur!
Das teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Die Aktie des Impfstoffherstellers Moderna legte daraufhin im frühen Handel um teilweise mehr als 100 Prozent zu.
Die Studie läuft noch. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen aber bereits, dass die Behandlung das Risiko einer erneuten Krebserkrankung, sowie das Auskreiten des Krebses in andere Körperregionen deutlich verringert.
Analysten hatten bereits darauf hingewiesen, dass die Daten zum Krebsimpfstoff für Moderna ein wichtiger Kurstreiber sein und das Vertrauen der Anleger stärken könnten.
Analysten von Barclays erklärten im vergangenen Monat, dass die Therapie bis 2035 allein mit der Behandlung von Melanomen (schwarzer Hautkrebs) einen Umsatz von rund drei Milliarden US-Dollar erzielen könnte.
Die Krebstherapie kombiniert Keytruda von Merck mit einem individuell für den jeweiligen Patienten hergestellten mRNA-Impfstoff von Moderna. Grundlage für die Entwicklung des Impfstoffs ist eine Analyse der Mutationen, die im Tumor des jeweiligen Patienten gefunden wurden.
An der Studie nahmen 1.137 Hochrisikopatienten mit Melanomen im Stadium IIB bis IV teil, deren Tumore zuvor operativ entfernt worden waren.
Bereits im Januar hatten die Unternehmen Ergebnisse einer Studie der mittleren Phase veröffentlicht. Demnach konnte die Behandlung das Risiko eines Rückfalls oder Todes nach fünf Jahren um 49 Prozent senken.
Die Unternehmen wollen ihre Ergebnisse auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorstellen und den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion