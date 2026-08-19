🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsModerna AktievorwärtsNachrichten zu Moderna

    Gegen Hautkrebs

    1065 Aufrufe 1065 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderna: Neues Krebsmedikament lässt die Aktie explodieren!

    Die mRNA-Impfung von Moderna in Kombination mit der Immuntherapie Keytruda von Merck hat in einer klinischen Studie der späten Phase zur Behandlung von Hautkrebs die gesteckten Ziele erreicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Moderna-Impfung mit Keytruda erreicht Studienziele
    • Therapie senkt Rückfall- und Streuungsrisiko deutlich
    • Studie mit 1137 Hochrisikopatienten läuft noch
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Gegen Hautkrebs - Moderna: Neues Krebsmedikament lässt die Aktie explodieren!
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Das teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Die Aktie des Impfstoffherstellers Moderna legte daraufhin im frühen Handel um teilweise mehr als 100 Prozent zu.

    Die Studie läuft noch. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen aber bereits, dass die Behandlung das Risiko einer erneuten Krebserkrankung, sowie das Auskreiten des Krebses in andere Körperregionen deutlich verringert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Moderna Inc!
    Short
    66,96€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 12,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    58,64€
    Basispreis
    6,60
    Ask
    × 11,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten hatten bereits darauf hingewiesen, dass die Daten zum Krebsimpfstoff für Moderna ein wichtiger Kurstreiber sein und das Vertrauen der Anleger stärken könnten.

    Analysten von Barclays erklärten im vergangenen Monat, dass die Therapie bis 2035 allein mit der Behandlung von Melanomen (schwarzer Hautkrebs) einen Umsatz von rund drei Milliarden US-Dollar erzielen könnte. 

    Die Krebstherapie kombiniert Keytruda von Merck mit einem individuell für den jeweiligen Patienten hergestellten mRNA-Impfstoff von Moderna. Grundlage für die Entwicklung des Impfstoffs ist eine Analyse der Mutationen, die im Tumor des jeweiligen Patienten gefunden wurden.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    An der Studie nahmen 1.137 Hochrisikopatienten mit Melanomen im Stadium IIB bis IV teil, deren Tumore zuvor operativ entfernt worden waren.

    Bereits im Januar hatten die Unternehmen Ergebnisse einer Studie der mittleren Phase veröffentlicht. Demnach konnte die Behandlung das Risiko eines Rückfalls oder Todes nach fünf Jahren um 49 Prozent senken.

    Die Unternehmen wollen ihre Ergebnisse auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorstellen und den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 124,24$, was eine Steigerung von +0,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gegen Hautkrebs Moderna: Neues Krebsmedikament lässt die Aktie explodieren! Die mRNA-Impfung von Moderna in Kombination mit der Immuntherapie Keytruda von Merck hat in einer klinischen Studie der späten Phase zur Behandlung von Hautkrebs die gesteckten Ziele erreicht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     