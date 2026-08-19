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    Geringe Gasspeicherstände

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    Ministerium appelliert an Händler

    Für Sie zusammengefasst
    • Niedrige Gasspeicher setzen Händler unter Druck
    • Blockierte Straße von Hormus treibt Gaspreise hoch
    • Deutsche Speicher liegen unter Vorjahresniveau
    Geringe Gasspeicherstände - Ministerium appelliert an Händler
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf niedrige Gasspeicherstände sehen Bundeswirtschaftsministerium und Bundesnetzagentur die Wirtschaft in der Pflicht. Die Füllung der deutschen Speicher, die aktuell rund zur Hälfte ausgelastet sind, sei "sehr gering", räumte eine Sprecherin des Ministeriums in Berlin ein. "Wir beobachten die Lage genau, auch im geopolitischen Kontext, und fordern die Händler auf einzuspeichern." Derzeit seien ungefähr 74 Prozent der Speicherkapazitäten gebucht.

    Warum das Gas so teuer ist

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    Die wegen des Iran-Kriegs blockierte Meerenge, die Straße von Hormus, erschwert den internationalen Transport von Gas und Öl, was die Preise in die Höhe treibt. Für Händler, die normalerweise im Sommer Gas kaufen, um es in der Heizperiode im Winter zu verkaufen, ist der Einkauf deshalb derzeit wenig attraktiv.

    Der Preis für europäisches Erdgas stieg am Mittwoch auf das höchste Niveau seit der Anfangsphase des Iran-Kriegs. Der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat wurde an der Börse in Amsterdam zu 64,60 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das ist der höchste Stand seit Mitte März.

    Auch Netzagentur sieht Händler in der Pflicht

    Zum 1. November müssten die deutschen Gasspeicher nach gesetzlichen Vorgaben eigentlich zu jeweils 80 Prozent gefüllt sein, mit einigen festgelegten Ausnahmen.

    Netzagentur-Chef Klaus Müller nimmt ebenfalls die Händler in die Pflicht. "Es ist ausreichend Gas verfügbar. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Gashändler seinen Kunden erklären möchte, dass es im Winter nicht genug Gas gibt, weil er nicht ausreichend vorgesorgt hat", sagte er zu "t-online". "Ich erwarte, dass die Gashändler ihrer Verantwortung nachkommen."

    Russland war lange wichtigster Gaslieferant

    Deutschlands wichtigster Gaslieferant war lange Russland, der mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs aber wegbrach. Im Frühjahr 2022 wurden deshalb auf Betreiben des damaligen Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) Füllstandsvorgaben eingeführt. Diese wurden seither gelockert.

    Auf die Frage, ob die Gasversorgung für den Winter gesichert sei, äußerte sich eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums nicht klar, sondern appellierte an die Verantwortung der Händler. Das Haus von Ministerin Katherina Reiche (CDU) argumentiert, dass Deutschland inzwischen Gas aus mehreren Quellen beziehe. "Fast die Hälfte unseres Gasbedarfs kommt aus Norwegen. Dazu bekommen wir Pipeline-Gas aus Frankreich und aus Belgien." Dazu werde über die deutschen Terminals Flüssiggas (LNG) importiert, das zu einem Großteil aus den USA stammt.

    Gasreserve geplant

    Man sei jederzeit in der Lage zu reagieren, versicherte die Sprecherin. "Oberste Priorität ist, die Versorgungssicherheit für den Winter zu gewährleisten." Künftig soll eine strategische Gasreserve die Versorgung sichern. Die Finanzierung ist aber noch unklar.

    Die deutschen ebenso wie die europäischen Füllstände liegen aktuell deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Laut jüngsten Daten des europäischen Verbands der Gasinfrastrukturbetreiber (GIE) lag der Füllstand am 17. August bei 61,37 Prozent. Vor einem Jahr waren es knapp 74 Prozent.

    Deutsche Reserven unter europäischem Niveau

    Die deutschen Gasreserven sind deutlich geringer: Hier meldete die GIE für den 17. August einen Füllstand der Speicher von 50,06 Prozent, nachdem sie vor einem Jahr zu knapp 67 Prozent gefüllt waren.

    Der Branchenverband Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas (FNB-Gas) schrieb dazu in einer aktuellen Pressemitteilung, dass die gesetzliche Einspeichervorgabe zum 1. November 2026 kaum noch zu erreichen sei, "selbst bei einer Einspeicherung von bis zu 1,2 TWh pro Tag - dem höchsten Wert, der im Markt je beobachtet wurde". Aktuell liegen die Einspeicherungen deutlich niedriger.

    Die Linksfraktion macht Ministerin Reiche schwere Vorwürfe. Der energiepolitische Sprecher Jörg Cezanne sagte der "Rheinischen Post" (Donnerstag): "Es ist kaum zu fassen, dass sich Katherina Reiche selbst dann nicht von ihrer Marktgläubigkeit lossagt, wenn doch die internationalen Gasmärkte durch die Kriege Russlands und der USA vollkommen durcheinandergeraten sind. In einer derart unsicheren Weltmarktsituation auf einen milden Winter oder auf funktionierende LNG-Märkte zu bauen, damit die halbleeren Speicher ausreichen, ist ein Poker mit der sicheren Versorgung von Wirtschaft und Bevölkerung."/hrz/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 17,48 auf Tradegate (19. August 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -7,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 46,08 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,250EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +8,94 %/+26,15 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch nach dem enttäuschenden Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur zur Rendite der Gasnetze. Anleger halten die Reaktion teils für übertrieben und erwarten Einspruch sowie bessere Konditionen für Stromnetze. Analysten sehen Kaufchancen und Kursziele von 20,50 bis 22,70 Euro; E.ON dürfte trotz geringerer Rendite profitabel bleiben. Technisch gilt die Wochenentwicklung als stabil, der EMA200 soll zurückerobert werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber E.ON eingestellt.

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    dpa-AFX
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