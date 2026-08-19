Der „Europe SPAC Summit 2026“ bringt am 10. Dezember in Zürich führende SPAC-Sponsoren, Investoren und europäische Wachstumsunternehmen zusammen

Der eintägige, nur auf Einladung zugängliche Gipfel zeigt den Weg von der europäischen Innovation zu den US-Kapitalmärkten auf

NEW YORK, NY UND ZÜRICH, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 19. August 2026 / Während ein für europäische Unternehmen auf den US-Börsen wegweisendes Jahr weiter an Dynamik gewinnt, wird der Europe SPAC Summit die Entscheidungsträger zusammenbringen, die die De-SPAC-Renaissance der Region vorantreiben, und dabei den Fokus auf den Deal-Flow, die Kapitalbeschaffung sowie jede Phase des Weges von der europäischen Innovation bis hin zu einer erfolgreichen Börsennotierung in den USA richten. Der ausschließlich auf Einladung stattfindende Gipfel findet am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im The Dolder Grand in Zürich, Schweiz, statt und wird gemeinsam von AUM Advisors und MBP Global veranstaltet.

Im Mittelpunkt des Summits steht eine Keynote-Rede von Kyivstar, dem größten Mobilfunkbetreiber der Ukraine, dessen erfolgreiche Börsennotierung an der Nasdaq durch eine Fusion mit einem SPAC – gesponsert von Cohen Circle, der von der Fintech-Pionierin Betsy Cohen gegründeten Investitionsplattform – zeigt, dass dieser Ansatz echten Mehrwert für Europas Wachstumsunternehmen schaffen kann. Auf dem Programm steht außerdem eine Rede zum „State of the Market“ von Brandon Sun von Cohen & Company, der den Teilnehmern einen datengestützten Überblick über SPAC-Emissionen, Rücknahmen und PIPE-Aktivitäten im Hinblick auf das Jahr 2027 geben wird. Die New York Stock Exchange wird zudem durch Julia Makhonina vertreten sein, die die Perspektive einer der weltweit führenden Börsen bei der Börsennotierung in den USA in die Diskussion des Summits über Europas Weg zu den US-Märkten einbringen wird.

Die Dynamik ist branchenübergreifend spürbar. Abgeschlossene und angekündigte Transaktionen von IQM, Terra Quantum, Pasqal, OpenPayd, Einride, Newcleo, Trasteel und Veraxa Biotech umfassen die Bereiche Quantencomputing, Fintech, Mobilität, Kernenergie, Industrie und Biowissenschaften, und eine umfangreiche Pipeline steht in den Bereichen Wiederaufbau der Ukraine, EU-Verteidigungstechnologie, Energiesicherheit sowie Deep Tech in den Bereichen KI und saubere Energie bevor. Führungskräfte aus mehreren dieser Unternehmen werden auf dem Summit das Wort ergreifen, um aus erster Hand zu berichten, wie sie den Weg zu einer Börsennotierung in den USA gemeistert haben und welches Wachstum dadurch ermöglicht wurde.

Ausgehend vom Thema der Veranstaltung 2026 – „Europe to the World – Capital, Deal Flow & the Path to U.S. Markets“ – deckt die diesjährige Agenda den gesamten Prozess ab, von der Akquise von Deal-Flow und der Auswahl eines Sponsors bis hin zur Strukturierung, Preisgestaltung, zum Abschluss der Transaktion und zum Leben als in den USA notiertes Unternehmen. Anstatt die Börsennotierung als Ziellinie zu betrachten, stellt das Programm sie als einen Meilenstein auf einem längeren Weg zur Erreichung globaler Reichweite dar.

„In den vergangenen 12 Monaten hat sich Europa als Quelle vieler der vielversprechendsten Unternehmen herausgestellt, die sich dafür entschieden haben, über eine SPAC-Fusion Zugang zu den US-Märkten zu erhalten“, sagte Crocker Coulson, CEO von AUM Advisors. „Mehrere dieser Unternehmen haben sehr umfangreiche PIPE-Finanzierungen angezogen und einen erheblichen Teil des Kapitals bei Abschluss treuhänderisch verwahrt, was bestätigt, dass die Qualität des Emittenten für eine erfolgreiche Transaktion entscheidend ist. Für private Unternehmen in der Spätphase in vielen wachstumsstarken Branchen bietet eine Börsennotierung in den USA Bewertungen, Zugang zu Folgekapital und Liquidität für die Sponsoren, die denen ihrer heimischen Märkte möglicherweise überlegen sind.“

„Wir freuen uns, einige der erfahrensten Berater und Deal-Maker aus dem SPAC-Markt zusammenzubringen, um Privatunternehmen über die SPAC-Fusion als alternativen Weg zur Börsennotierung zu informieren“, sagte Drew Bernstein, Co-Vorsitzender von MBP Global. „Das Programm verspricht, alle Feinheiten und aktuellen Marktinformationen abzudecken, die für die erfolgreiche Durchführung eines SPAC-Börsengangs oder einer De-SPAC-Transaktion erforderlich sind.“

Um sich für diese Veranstaltung, die nur auf Einladung zugänglich ist, anzumelden, besuchen Sie bitte https://www.europespacsummit.com/register.

Panel-Themen für 2026

Akquise von Deal-Flow in Europa

Welche europäischen Unternehmen sind bei US-Investoren am begehrtesten, und was macht ein Zielunternehmen bereit für eine Börsennotierung an der Nasdaq oder der NYSE? Deal-Initiatoren und Sponsoren werden die vielversprechendsten Pipelines aufzeigen, einschließlich der Chancen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau in der Ukraine nach dem Krieg. Die Sitzung geht über die Mechanismen von Transaktionen hinaus und befasst sich mit einer grundlegenderen Frage: Was macht ein europäisches Unternehmen zu einem Unternehmen, an dem globale Investoren langfristig beteiligt sein wollen?

Der rechtliche und regulatorische Rahmen für europäische SPACs

In einer exklusiven juristischen Keynote behandelt Douglas Ellenoff von Ellenoff Grossman & Schole die wichtigsten Überlegungen für jeden Sponsor oder jedes Unternehmen, das eine SPAC-Fusion in Erwägung zieht, sowie die jüngsten Änderungen der SEC, die die Struktur und den Ablauf von Transaktionen prägen. Eine begleitende Sitzung beleuchtet die Aspekte Rechnungslegung, Finanzierung, Risikokapital, Warrant-Deckung und die Sponsor-Ökonomie, die hinter einem erfolgreichen SPAC-Börsengang stehen.

Die Perspektive der Investoren und die PIPE-Finanzierung

Die aktivsten Investoren bei SPAC-Börsengängen und De-SPACs berichten, wie sie europäische Chancen bewerten, welche Kriterien sie vor einer Kapitalzusage anwenden und was erforderlich ist, um günstige Konditionen zu erzielen, das Kapital bei Abschluss treuhänderisch zu verwahren und PIPE-Finanzierungen zu gewinnen – sowie welche Sektoren und Regionen sie bevorzugen.

Deep Tech, Verteidigung und Life Sciences: Europas Wachstumsfronten

Quantencomputing, Kernenergie und saubere Energie, Cybersicherheit sowie Verteidigungstechnologie erzielen auf den US-Märkten hohe Bewertungen und hohe Liquidität. Spezielle Sitzungen befassen sich mit diesen Sektoren sowie mit europäischen Biotech-, Genomik- und Langlebigkeitsunternehmen, die eine intensivere Analystenabdeckung und spezialisiertes Kapital anstreben.

Durchführung des De-SPAC: Strukturierung, Preisgestaltung und Abschluss

Sobald ein Unternehmenszusammenschluss unterzeichnet ist, haben der Sponsor und das Zielunternehmen nur ein begrenztes Zeitfenster, um die SEC-Prüfung zu bestehen und den Abschluss zu vollziehen. Praktiker erläutern, wie man den Abschluss termingerecht vollzieht, Rücknahmen verwaltet, die Abstimmung gewinnt, die Anforderungen für eine Börsennotierung erfüllt, Wachstumskapital einwirbt und welche Strukturen zu vermeiden sind.

Erfolgreich als börsennotiertes Unternehmen: Das Leben nach dem De-SPAC

Im Gegensatz zu traditionellen Börsengängen beginnen De-SPACs ihr Leben als börsennotiertes Unternehmen oft mit geringer Analystenabdeckung und minimalem institutionellem Engagement. In dieser Sitzung wird erörtert, wie neu börsennotierte Unternehmen Liquidität aufbauen, Analystenabdeckung gewinnen und Investoren anziehen – von Konferenzen und Roadshows ohne konkrete Transaktionen bis hin zu Folgeinstrumenten wie Shelf-Angeboten, ATMs und Wandelanleihen.

Wer sollte teilnehmen?

Der diesjährige Europe SPAC Summit richtet sich an SPAC-Sponsoren und Deal-Initiatoren, die europäische Pipelines aufbauen, sowie an institutionelle Investoren, Unternehmensführer und Berater, die diese Pipelines in abgeschlossene Transaktionen umsetzen. Er vereint das gesamte Ökosystem unter einem Dach: Hedgefonds, Family Offices und Crossover-Fonds, die bei SPAC-Börsengängen und PIPEs aktiv sind; europäische CEOs und CFOs, die eine US-Börsennotierung über einen SPAC prüfen; ECM- und M&A-Banker; Rechts- und Steuerberater, darunter SPAC-Anwälte, SEC-Anwälte und Wirtschaftsprüfer; sowie Private-Equity-, Venture-Capital- und Beratungsunternehmen, die nach Zielen für De-SPAC-Transaktionen suchen. Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf Einladung und ist kostenlos; es werden 350 Führungskräfte, Investoren und Dealmaker erwartet. Da die alpine Skisaison in Verbier und Zermatt bereits in vollem Gange ist, wird erwartet, dass viele Teilnehmer ihren Aufenthalt über das Wochenende verlängern werden.

Zu den bestätigten Sponsoren und Partnern zählen ACCESS Newswire, BTIG LLC, Calabrese Consulting LLC, Cohen & Company, EarlyBirdCapital, Ellenoff Grossman & Schole LLP, Greenberg Traurig LLP, Lucosky Brookman LLP, McGuireWoods LLP, SPAC Insider LLC, Spac.com und Winston Taylor LLP.

Mitveranstalter

Der Europe SPAC Summit wird gemeinsam von AUM Advisors und MBP Global veranstaltet. MBP Global ist eine führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, die SPACs und internationale Unternehmen betreut, die an den US-Kapitalmärkten notiert sind. AUM Advisors bietet Kapitalmarktberatung, Investor Relations und Medienarbeit für Börsengänge, De-SPACs und börsennotierte Unternehmen an und arbeitet dabei sowohl mit dem Sponsor als auch mit dem Zielunternehmen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zusammen – von der Ankündigung über das PIPE-Marketing bis hin zur Börsennotierung und zum ersten Handelsjahr.

Für Sponsoring-Möglichkeiten wenden Sie sich bitte an:

Crocker Coulson

CEO, AUM Advisors

crocker.coulson@aumadvisors.com

+1 (646) 652-7185

QUELLE: Europe SPAC Summit 2026

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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