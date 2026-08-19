Next Level Aviation ernennt Mike Fleener zum Senior Vice President of Global Sales

DANIA BEACH, Florida, 19. August 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation (NLA) , ein führendes Unternehmen im weltweiten Vertrieb von gebrauchten, einsatzfähigen Materialien (USM) für alle Verkehrsflugzeuge von Boeing und Airbus sowie zugehörige Triebwerksplattformen, hat Michael Fleener zum Senior Vice President – Global Sales ernannt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Als Absolvent der Militärakademie der Vereinigten Staaten, ehemaliger Offizier der US-Armee und Pilot von Apache-Kampfhubschraubern, der zudem über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aftermarket-Bereich der zivilen Luftfahrt verfügt, bringt Herr Fleener umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Führung, Vertrieb, Betrieb und Lieferkette bei Next Level Aviation mit. Im Laufe seiner Karriere war Herr Fleener in verschiedenen Funktionen für zahlreiche der größten Unternehmen im Aftermarket-Bereich der zivilen Luftfahrt tätig, darunter auch ein Erstausrüster (OEM).

In seiner neuen Funktion wird Mike seine Führungserfahrung nutzen, um das globale Vertriebsteam von Next Level Aviation zu leiten, zu führen, weiterzuentwickeln und auszubauen, um das USM-Geschäft in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Er wird zudem eng mit zusammenarbeiten – , SVP-Global Business Development , Clive Rankin –, um den weltweiten Kundenstamm von Next Level Aviation auszubauen.

Jack Gordon, CEO von Next Level Aviation, erklärte: „Wir freuen uns, Mike Fleener als Senior Vice President für den weltweiten Vertrieb bei Next Level Aviation willkommen zu heißen." Gordon fuhr fort: „Nach 20 Jahren im Aftermarket der kommerziellen Luftfahrt versteht Mike die Anforderungen von USM im Bereich und weiß, wie das Wertversprechen von NLA für unsere Zielkunden – Fluggesellschaften, Leasinggesellschaften, MROs sowie OEMs – am besten vermittelt werden kann. „Sein analytischer Ansatz, seine Bereitschaft, unser bestehendes Vertriebsteam zu betreuen, und seine Erfahrung darin, in schnelllebigen Betriebsumgebungen Ergebnisse zu erzielen, sind genau das, was Next Level Aviation braucht, um die nächste Phase des Unternehmenswachstums voranzutreiben."

Mike Fleener, Senior Vice President – Global Sales, erklärte: „Ich freue mich sehr , bei Next Level Aviation in einer so wichtigen Phase des Unternehmenswachstums mitzuwirken. NLA hat sich einen hervorragenden Ruf in den Bereichen Kunden , Branchen , sowie und der Bereitstellung von hochwertigen USM-Lösungen für seinen weltweiten Kundenstamm erarbeitet. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten NLA-Team unsere weltweiten Kundenbeziehungen auszubauen, unsere talentierte Vertriebsorganisation weiterzuentwickeln und langfristigen Mehrwert für unsere Kunden und Geschäftspartner zu schaffen."

Über Next Level Aviation

Next Level Aviation ist ein ASA-100 akkreditierter, und FAA Advisory Circular 00-56B konformer Anbieter, der gebrauchtes, betriebsfähiges Material (USM) für Verkehrsflugzeuge und Strahltriebwerke aller Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen sowie der dazugehörigen Strahltriebwerke vorrätig hält. Next Level Aviation konzentriert sich insbesondere auf die Bevorratung von USM für die Boeing 737- und Airbus A320-Familien von Flugzeugen sowie deren zugehörige Triebwerke, die derzeit etwa 65 % der weltweiten Verkehrsflugzeugflotte ausmachen. Next Level Aviation wurde im März 2013 von Jack Gordon gegründet und hat sich zu einem führenden globalen Anbieter von gebrauchten, einsatzfähigen Triebwerken für Verkehrsflugzeuge/Jets entwickelt. www.nextlevelaviation.net

Um zu finden herauszufinden mehr Informationen oder zu erhalten, besuchen Sie , um weitere Bilder anzufordern, bitte kontaktieren Sie morgane@aerospacemarketing.com.

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