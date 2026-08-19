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    Nach dem 19-Jahres-Hoch

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    Hohe Renditen treffen jetzt die teuersten KI-Wetten der Wall Street

    Das US-Finanzministerium sorgt kurzfristig für Entspannung am Anleihemarkt. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wer kann sich den milliardenschweren KI-Ausbau noch leisten?

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Renditen setzen teure KI-Aktien unter Druck
    • Steigende Zinsen verteuern den KI-Ausbau deutlich
    • US-Rückkäufe bringen kurzfristig Entspannung am Markt
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Nach dem 19-Jahres-Hoch - Hohe Renditen treffen jetzt die teuersten KI-Wetten der Wall Street
    Foto: Alexas_Fotos - pixabay.com

    Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ist auf mehr als 5,33 Prozent gestiegen – den höchsten Stand seit 19 Jahren – und trifft damit ausgerechnet einen der teuersten Trades an der Wall Street: KI-Aktien. Am Dienstag verlor der Nasdaq Composite 1,3 Prozent, der VanEck Semiconductor ETF brach um 4,1 Prozent ein, der Roundhill Generative AI & Technology ETF sogar um 5,7 Prozent. Steigende Renditen verteuern nicht nur Kredite für neue Rechenzentren, sondern drücken zugleich den heutigen Wert jener Gewinne, mit denen viele hoch bewertete KI-Unternehmen erst in einigen Jahren rechnen.

    Besonders gefährdet sind laut D.A.-Davidson-Analyst Gil Luria Unternehmen, die ihren Ausbau stärker über Schulden finanzieren. Während Microsoft und Amazon dank breiter Geschäftsmodelle und hoher Kapitalrenditen robuster seien, könnten Unternehmen wie CoreWeave oder Oracle deutlich empfindlicher reagieren. "Für sie ist dies existenziell, da sie keine besonders guten Renditen erzielen und ihre Fremdkapitalkosten sehr hoch sind", sagte Luria gegenüber CNBC. Schon kleine Zinsbewegungen könnten dadurch weitere Rechenzentrumsprojekte infrage stellen.

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    Der Zusammenhang lässt auch bei Ned Davis Research aufhorchen. Chef-Makrostratege Joe Kalish untersuchte fünf große Marktblasen des vergangenen Jahrhunderts und stellte fest, dass sowohl Anleiherenditen als auch Leitzinsen jeweils bis zum Höhepunkt der Blasen gestiegen waren. Ein einzelner Zinsschritt um 25 Basispunkte werde die laufenden Investitionen allerdings kaum stoppen. Entscheidend sei vielmehr, ob die Finanzierungskosten dauerhaft hoch bleiben und die erwarteten KI-Gewinne die enorme Investitionswelle tatsächlich rechtfertigen.

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    Am Mittwoch reagierte nun das US-Finanzministerium auf die angespannte Lage am langen Ende des Anleihemarkts. Ab dem 9. September sollen die maximalen Rückkäufe älterer Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 bis 20 sowie 20 bis 30 Jahren von jeweils 2 auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar verdoppelt werden. Die Maßnahme verändert weder die Netto-Neuemissionen noch die regulären Auktionen, soll aber gezielt zusätzliche Liquidität schaffen.

    Die Ankündigung sorgte zunächst für Entspannung: Die Rendite 30-jähriger Treasuries fiel in der ersten Reaktion von über 5,3 Prozent auf rund 5,2 Prozent, auch kürzere Laufzeiten gaben nach. Risikoreiche Anlagen profitierten von den sinkenden Finanzierungskosten. Für den KI-Trade bedeutet das etwas Luft – die eigentliche Gefahr ist aber nicht verschwunden. Bleiben die Renditen dauerhaft hoch oder steigen weiter, wird aus der milliardenschweren KI-Wette zunehmend auch eine Finanzierungsfrage.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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