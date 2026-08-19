Wolford meldet Konzernergebnisse für Januar bis Juni 2026
Wolford legt Halbjahreszahlen 2026 vor: Der Umsatz bleibt stabil, das Ergebnis verbessert sich deutlich – doch der Weg zu nachhaltiger Profitabilität ist noch weit.
Foto: monticellllo - stock.adobe.com
- Wolford veröffentlichte am 19. August 2026 die Konzernergebnisse für das erste Halbjahr 2026.
- Der Umsatz lag bei 31 Mio. Euro und damit nur leicht unter dem Vorjahreswert von 33 Mio. Euro.
- Das EBIT verbesserte sich deutlich von -22,8 Mio. Euro auf -10,2 Mio. Euro.
- Die verbesserte Ertragsentwicklung wird auf die Fortschritte im laufenden Restrukturierungsprogramm zurückgeführt.
- Trotz der positiven Entwicklung bleibt das Marktumfeld herausfordernd und eine nachhaltige Profitabilität ist noch nicht erreicht.
- Wolford überwacht weiterhin intensiv Liquidität, operative Entwicklung und Finanzierungsbedarf; die Fortführung des Unternehmens hängt weiterhin von Aktionärsunterstützung und weiteren Finanzierungsquellen ab.
Der Kurs von Wolford lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,00 % im
Minus.
-3,00 %
-2,51 %
+15,35 %
-15,58 %
-34,37 %
-48,90 %
-69,34 %
-90,79 %
-92,25 %
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