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    Wolford meldet Konzernergebnisse für Januar bis Juni 2026

    Wolford legt Halbjahreszahlen 2026 vor: Der Umsatz bleibt stabil, das Ergebnis verbessert sich deutlich – doch der Weg zu nachhaltiger Profitabilität ist noch weit.

    Wolford meldet Konzernergebnisse für Januar bis Juni 2026
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com
    • Wolford veröffentlichte am 19. August 2026 die Konzernergebnisse für das erste Halbjahr 2026.
    • Der Umsatz lag bei 31 Mio. Euro und damit nur leicht unter dem Vorjahreswert von 33 Mio. Euro.
    • Das EBIT verbesserte sich deutlich von -22,8 Mio. Euro auf -10,2 Mio. Euro.
    • Die verbesserte Ertragsentwicklung wird auf die Fortschritte im laufenden Restrukturierungsprogramm zurückgeführt.
    • Trotz der positiven Entwicklung bleibt das Marktumfeld herausfordernd und eine nachhaltige Profitabilität ist noch nicht erreicht.
    • Wolford überwacht weiterhin intensiv Liquidität, operative Entwicklung und Finanzierungsbedarf; die Fortführung des Unternehmens hängt weiterhin von Aktionärsunterstützung und weiteren Finanzierungsquellen ab.

    Der Kurs von Wolford lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,00 % im Minus.


    Wolford

    -3,00 %
    -2,51 %
    +15,35 %
    -15,58 %
    -34,37 %
    -48,90 %
    -69,34 %
    -90,79 %
    -92,25 %
    ISIN:AT0000834007WKN:893975
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