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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 19.08.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Moderna und Merck mit Erfolg bei Krebsimpfstoff
    • SK Hynix plant Rückkäufe für 24 Milliarden Euro
    • DocMorris erhöht Prognose dank E-Rezeptgeschäft
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 19.08.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Merck & Co und Moderna erfolgreich bei mRNA-Krebsimpfstoff - Kurssprung

    RAHWAY/CAMBRIDGE - Die beiden US-Pharmakonzerne Moderna und Merck & Co haben mit ihrem gemeinsam entwickelten personalisiertem mRNA-Krebsimpfstoff Intismeran einen wichtigen Erfolg erzielt. Die Konzerne wollen nun auf Basis der Daten mit den zuständigen Arzneimittelbehörden über die Einreichung eines Zulassungsantrags beraten. Die Aktie von Moderna schoss nach den Nachrichten vorbörslich zuletzt um gut 90 Prozent nach oben, für das Merck-Papier ging es um rund 7 Prozent hoch. Die Experten von JPMorgan hatten die Therapie jüngst als das wichtigste Produkt in der Pipeline von Moderna bezeichnet.

    Chiphersteller SK Hynix kauft für Milliarden Aktien zurück

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    ICHEON - Der Chipkonzern SK Hynix will Milliarden in Aktienrückkäufe stecken. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch ein Programm im Volumen von 40 Billionen Won (gut 24 Mrd Euro) an. Im Zeitraum vom 20. August bis zum 19. November sollen bis zu 24 Millionen eigene Aktien zurückgekauft werden, teilte SK Hynix mit. Das Unternehmen profitiert derzeit vom Boom bei KI-Chips und verzeichnet Rekord-Mittelzuflüsse.

    ROUNDUP 2: Heideldruck bleibt trotz schwachen Quartals bei Jahreszielen

    HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat im ersten Geschäftsquartal die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Umsatz und operatives Ergebnis gingen deutlich zurück. Die Ziele für das Gesamtjahr (bis Ende März) bestätigte der Vorstand um Unternehmenschef Jürgen Otto am Mittwoch aber. Die Aktie gab im frühen Handel um mehr als sechs Prozent nach, dämmte die Kursverluste aber später etwas ein. Zuletzt verlor das Papier rund 2,3 Prozent und gehörte im SDax weiterhin zu den größten Verlierern.

    ROUNDUP/Geschäft mit dem E-Rezept brummt: DocMorris erhöht Jahresprognose

    STECKBORN - Die Online-Apotheke DocMorris hat im ersten Halbjahr von starken Zuwächsen bei rezeptpflichtigen Medikamenten sowie einem florierenden Geschäft mit digitalen Dienstleistungen profitiert und so weniger Verlust gemacht. "Diese positive Entwicklung erlaubt es, die Spanne unserer Umsatz- und adjustierten Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr zu erhöhen", sagte Konzernchef Walter Hess laut Mitteilung vom Mittwoch. Hierfür setzt der Konzern auf ein stärker wachsendes Geschäft mit dem E-Rezept als bisher angenommen. An der Schweizer Börse zog die Aktie zuletzt um ein Prozent an.

    Munich Re will das Cyber-Insurtech-Unternehmen At-Bay übernehmen

    MÜNCHEN - Der Rückversicherer Munich Re will sein Spezialversicherungsportfolio mit einem Zukauf stärken. Das Unternehmen werde das in den USA ansässige Insurtech-Unternehmen At-Bay für 575 Millionen US-Dollar übernehmen, teilte der Dax -Konzern am Mittwoch in München mit. At-Bay biete Cyberversicherungen sowie Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein, sollten die Aufsichtsbehörden zustimmen.

    Apple nimmt nach EU-Strafe Änderungen im App-Store vor

    BRÜSSEL/CUPERTINO - Apple nimmt nach dem Druck der EU von Oktober an Änderungen am App-Store vor. Nutzer in der EU sollen dadurch künftig mehr Wahlfreiheit beim Herunterladen und Bezahlen von Apps haben, wie aus Mitteilungen des US-Konzerns und der EU-Kommission hervorgeht.

    ROUNDUP: OpenAI stärkt nach KI-Hacks Schutzvorkehrungen bei Tests

    SAN FRANCISCO - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI verschärft nach aufsehenerregenden Hacks durch KI-Software die Sicherheitsvorkehrungen bei Testeinsätzen seiner Künstlichen Intelligenz. Unter anderem sollen automatisierte Systeme die Aktivitäten der KI-Modelle in den Versuchen strikter überwachen - und bei verdächtigen Handlungen binnen 30 Minuten Menschen benachrichtigen. Wenn diese nicht binnen einer halben Stunde zu dem Schluss kommen, dass ein falscher Alarm vorliegt, werde die Aktivität gestoppt, erläuterte OpenAI in einem Blogeintrag.

    IPO/ROUNDUP: Roboterbauer Unitree startet mit über 600 Prozent Kursplus

    SHANGHAI - Der chinesische Roboterhersteller Unitree hat einen rasanten Börsenstart hingelegt. Die Aktie eröffnete am Mittwoch an der technologielastigen Star-Börse in Shanghai 629 Prozent über dem Ausgabepreis. Anschließend gab der Kurs einen Teil der Gewinne ab. Im Vormittagshandel lag das Plus noch bei rund 500 Prozent. Die Aktie kostete damit immer noch fast sechsmal so viel wie beim Börsengang. Beim Eröffnungskurs wurde Unitree mit umgerechnet rund 57 Milliarden Euro bewertet.

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    Weitere Meldungen

    -OpenAI startet Werbegeschäft in Deutschland und Europa -Daimler Truck erlöst 600 Millionen Euro mit Archion-Verkauf -Unternehmen Aerodata stellt neue Aufklärungsdrohne vor -Hubig will Mietern Einbau von Klimaanlagen erleichtern -Warnstreiks in Seehäfen sind beendet
    -Kfz-Versicherung: Prämien steigen kaum - Trendwende?
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    -Zwei Flug-Zwischenfälle am Airport München geben Rätsel auf -ROUNDUP: Meta wegen App-Nutzung durch Kinder vor Gericht -Es werden weniger Reisemobile und Wohnwagen verkauft
    -Geringe Gasspeicherstände: Ministerium appelliert an Händler -Iran dementiert Angriff auf Vereinigte Arabische Emirate -ADAC: Staus bleiben trotz gelockertem Lkw-Fahrverbot aus -Behörde untersucht Zwischenfall mit Lufthansa-Airbus
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    -Versicherung: Hitze sorgt für mehr Unfälle
    -ROUNDUP/Nasa: Neuer Mondkrater nach Einschlag eines SpaceX-Teils -System-Teilausfall reduziert Kapazität am Flughafen Zürich -Briten wollen Straßenobdachlosigkeit bis Weihnachten beenden -Vandalismusschäden von über 30 Millionen Euro bei der Bahn -Umfrage: Vier von zehn Menschen schlafen zu wenig
    -Drohnenschutz für Unternehmen: Minister fordert klare Regeln -'Duell um mein Leben': Rüstungs-Manager fürchtet Russland -Regen entlastet Schifffahrt leicht - aber keine Entwarnung°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 266,1 auf Tradegate (19. August 2026, 15:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 67,23 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 565,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -2,76 %/+16,69 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Moderna - A2N9D9 - US60770K1079

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Moderna. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas mRNA-Grippeimpfstoff, der durch höhere Wirksamkeit und eine spätere, präzisere Stammauswahl Marktanteile gewinnen könnte. Eine regulatorische Anpassung gilt als wichtiger, aber möglicherweise langwieriger Kurstreiber. Zudem werden stark gestiegene institutionelle Beteiligungen, rund 50 Mio. leerverkaufte Aktien und widersprüchliche Eigentümerdaten diskutiert. Phase-3-Daten zu Intismeran im Herbst gelten als weiterer möglicher Katalysator.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

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    dpa-AFX
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