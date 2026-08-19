Boom dank Rekordsommer – diese Aktien profitieren vom Milliardenmarkt

Denn während Klimatisierung in anderen wohlhabenden Regionen längst zum Alltag gehört, besitzt laut Internationaler Energieagentur bislang nur rund jeder fünfte Haushalt in Europa eine Klimaanlage. In Deutschland sind es 19 Prozent, in Großbritannien sogar nur 12 Prozent. Zum Vergleich: In den USA sind es rund 90 Prozent. Selbst nach den kräftigen Zuwächsen der vergangenen Jahre bleibt Europas Ausgangsniveau damit außergewöhnlich niedrig.

Klimaanlagen gehörten in Europa jahrzehntelang eher ins Hotelzimmer am Mittelmeer als ins heimische Wohnzimmer. Regierungen warnten vor zusätzlichem Stromverbrauch, Umweltschützer vor klimaschädlichen Kältemitteln und viele Privatleute hielten die Geräte schlicht für unnötig. Doch diese Haltung beginnt zu kippen. Nach immer neuen Hitzewellen entdecken die Europäer die Klimaanlage – und erzeugen dadurch einen gewaltigen Nachholbedarf.

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Die Rekordtemperaturen, vor allem in diesem Jahr, treiben nun eine Aufholjagd an. Schon 2024 legten die Verkäufe von Klimaanlagen in Europa laut IEA um rund zehn Prozent zu. Inzwischen scheint sich das Wachstum potenziert zu haben. Chinas Exporte von Klimaanlagen in die Europäische Union erreichten allein im ersten Halbjahr 2026 einen Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar – 43 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, zeigen Bloomberg-Zahlen.

Bei einzelnen Herstellern fällt der Sprung noch größer aus. TCL meldete für Europa mehr als zwei Drittel mehr Bestellungen; bei mobilen Klimageräten stieg der Absatz sogar um mehr als 90 Prozent. Haier zufolge haben sich die Verkäufe in Frankreich, Deutschland und Großbritannien allein im Juni gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Midea wiederum steigerte seine Klimaanlagen-Umsätze in vier wichtigen europäischen Märkten im ersten Halbjahr um mehr als 70 Prozent.

Der Boom spielt sich damit nicht mehr nur in Mittelmeerländern wie Spanien, Italien oder Griechenland ab. Gerade Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien, in denen Klimaanlagen bislang deutlich weniger verbreitet waren, entwickeln sich zu besonders interessanten Aufholmärkten. Für europäische Hersteller ist das eine unangenehme Entwicklung. Zwar besitzen Bosch, Vaillant oder Groupe Atlantic umfangreiche Geschäfte mit Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Bei klassischen Raumklimaanlagen wird der Markt jedoch vor allem von asiatischen Unternehmen geprägt.

Zu den etablierten Anbietern gehören die japanischen Konzerne Daikin und Mitsubishi Electric, daneben Samsung und LG aus Südkorea sowie Carrier aus den USA. Besonders aggressiv drängen inzwischen aber chinesische Unternehmen wie Midea, Haier, Hisense und TCL nach Europa. Chinesische Hersteller kontrollieren laut Euromonitor bereits rund zwei Drittel des weltweiten Klimaanlagenmarktes. Der Grund für die Expansion liegt auch im Heimatmarkt. Während es 1995 in chinesischen Städten gerade einmal acht Klimageräte je 100 Haushalte gab, sind es heute 176. Der chinesische Markt nähert sich damit der Sättigung. Europas geringe Verbreitung wirkt im Vergleich wie eine riesige freie Fläche.

Wie stark sich die Machtverhältnisse verschoben haben, zeigt ausgerechnet Haier. Als Zhang Ruimin 1984 die Führung einer hoch verschuldeten Kühlschrankfabrik in Qingdao übernahm, stand das Unternehmen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Noch im selben Jahr vereinbarte die Fabrik mit dem deutschen Hersteller Liebherr die Übernahme moderner Kühlschranktechnologie und Produktions-Know-how. Selbst der spätere Name Haier entstand aus dieser Verbindung zu Liebherr. Aus dem damaligen Technologienehmer wurde in den folgenden Jahrzehnten einer der weltweit größten Hausgerätehersteller – und heute versucht Haier, mit eigenen Produkten den europäischen Markt zu erobern.

Ganz so einfach dürfte die Eroberung Europas allerdings nicht werden. Historische Fassaden erschweren vielerorts den Einbau von Außengeräten, Genehmigungen können aufwendig sein und die EU verschärft ihre Regeln für fluorierte Kältemittel weiter. Ab 2027 greifen zusätzliche Verbote für bestimmte Geräte mit besonders klimaschädlichen F-Gasen; langfristig werden die Vorschriften noch deutlich strenger. Spezialchemiekonzerne wie Arkema könnten an steigender Nachfrage nach Kältemitteln verdienen, während Baustoffhersteller wie Saint-Gobain von der Anpassung europäischer Gebäude an heißere Sommer profitieren könnten, sowie die schwedische Beijer Ref im Vertrieb von Klima- und Kältetechnik.

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Auch die Stromnetze könnten zum Engpass werden. Je mehr Haushalte an besonders heißen Tagen gleichzeitig ihre Klimaanlagen einschalten, desto stärker steigt die Spitzenlast. Der Boom schafft deshalb ausgerechnet ein neues Problem für jene Energieversorgung, die ohnehin auf die Folgen höherer Temperaturen reagieren muss.

Trotzdem spricht vieles dafür, dass Europa gerade einen strukturellen Wandel erlebt. Jahrzehntelang wurde Kühlung als verzichtbarer Luxus betrachtet. Doch während die Sommer heißer werden, wandelt sich die Klimaanlage vom Komfortprodukt zunehmend zum Bestandteil moderner Gebäude.

Für die Hersteller eröffnet das einen der letzten großen Nachholmärkte der Industrieländer. Europa entdeckt die Klimaanlage – doch die Unternehmen, die für den Boom am besten aufgestellt sind, kommen bislang überwiegend aus Asien.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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