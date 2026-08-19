KI-Tsunami bringt Metall-Schürfer unter Druck – Mitten im Sturm mit SpaceX, Alphabet, Arctic Minerals, PTX Metals und Infineon

Der unaufhaltsame Siegeszug der Künstlichen Intelligenz löst weltweit eine beispiellose Transformation aus, die weit über die digitale Welt hinausreicht und die physischen Rohstoffmärkte fundamental erschüttert. Um den gigantischen Rechenbedarf moderner KI-Modelle zu decken, investieren Tech-Giganten wie Microsoft, Google und Meta derzeit hunderte Milliarden Dollar in den rasanten Ausbau globaler Rechenzentren. Diese sogenannten Hyperscaler errichten in Rekordzeit riesige Serverfarmen, deren Betrieb und Anbindung eine gewaltige physische Infrastruktur erfordern. Im Zentrum dieses digitalen Baubooms steht ein massiver Hunger nach industriellen Basis- und Technologiemetallen, die für die Stromversorgung und Kühlung der Anlagen unerlässlich sind. Allen voran Kupfer erlebt durch diesen Nachfrageschub eine Renaissance, da es aufgrund seiner exzellenten Leitfähigkeit in Meilen von Kabeln und Transformatoren verbaut werden muss.

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