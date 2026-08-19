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    KI-Tsunami bringt Metall-Schürfer unter Druck – Mitten im Sturm mit SpaceX, Alphabet, Arctic Minerals, PTX Metals und Infineon

    Der unaufhaltsame Siegeszug der Künstlichen Intelligenz löst weltweit eine beispiellose Transformation aus, die weit über die digitale Welt hinausreicht und die physischen Rohstoffmärkte fundamental erschüttert. Um den gigantischen Rechenbedarf moderner KI-Modelle zu decken, investieren Tech-Giganten wie Microsoft, Google und Meta derzeit hunderte Milliarden Dollar in den rasanten Ausbau globaler Rechenzentren. Diese sogenannten Hyperscaler errichten in Rekordzeit riesige Serverfarmen, deren Betrieb und Anbindung eine gewaltige physische Infrastruktur erfordern.

    Im Zentrum dieses digitalen Baubooms steht ein massiver Hunger nach industriellen Basis- und Technologiemetallen, die für die Stromversorgung und Kühlung der Anlagen unerlässlich sind. Allen voran Kupfer erlebt durch diesen Nachfrageschub eine Renaissance, da es aufgrund seiner exzellenten Leitfähigkeit in Meilen von Kabeln und Transformatoren verbaut werden muss.

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    Weil die weltweite Minenproduktion jedoch seit Jahren unter Investitionsstau leidet, trifft diese plötzliche Nachfragewelle auf ein ohnehin extrem unelastisches Angebot. Die logische Konsequenz dieses historischen Ungleichgewichts sind drastische Angebotsknappheiten, die die globalen Lagerbestände spürbar zusammenschmelzen lassen. In der Folge verzeichnen die Preise für Kupfer und andere kritische Metalle an den Rohstoffbörsen schwindelerregende Höhenflüge und setzen die verarbeitende Industrie unter massiven Margendruck. Für Investoren lohnt es sich, einige ausgewählte Protagonisten näher unter die Lupe zu nehmen.

    Kritische Metalle – Alle brauchen sie, aber die Quellen werden weniger

    Manchmal bewegt der Begriff „Knappheit“ Tausende von Investoren in eine Richtung. Beispielhaft in 2026 war der kometenhafte Aufstieg des Wolframpreises von rund 300 auf über 3.000 USD in nur wenigen Monaten. Hier entwickelte sich jegliches Zögern zur Falle. Der globale Rollout der Künstlichen Intelligenz und der damit verbundene Ausbau gigantischer Rechenzentren durch die Tech-Hyperscaler verschärfen den weltweiten Wettlauf um kritische Rohstoffe drastisch. Da moderne Serverfarmen und deren komplexe Energieinfrastrukturen enorme Mengen an Leitmaterialien verschlingen, geraten die traditionellen Lieferketten an ihre Belastungsgrenzen.

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