Börsenstart USA - 19.08. - US 30 stark +0,45 %

Der US 30 bewegt sich bei 53.591,11 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Merck & Co +10,36 %, Sherwin-Williams +2,01 %, Amgen +1,80 %, The Home Depot +1,74 %, Salesforce +1,51 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,59 %, Goldman Sachs Group -1,97 %, Cisco Systems -1,55 %, NVIDIA -1,47 %, JPMorgan Chase -1,47 %

Der US Tech 100 steht bei 29.422,85 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: Marvell Technology +7,00 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,92 %, Copart +3,90 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,62 %, Gilead Sciences +2,44 %

Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -12,27 %, Broadcom -5,89 %, Rocket Lab Corporation -5,70 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,69 %, Teradyne -5,03 %

Der US 500 steht aktuell (15:59:11) bei 7.721,87 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Moderna +112,28 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +16,42 %, Merck & Co +10,36 %, Newmont Corporation +6,75 %, Alexandria Real Estate Equities +6,35 %

Flop-Werte: Dell Technologies Registered (C) -7,43 %, Keysight Technologies -6,00 %, Broadcom -5,89 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,69 %, Teradyne -5,03 %

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