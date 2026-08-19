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    Besonders beachtet!

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    Dell Technologies Registered (C) Aktienkurs sinkt weiter - 19.08.2026

    Am 19.08.2026 ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie, bisher, um -7,43 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dell Technologies Registered (C) Aktie.

    Besonders beachtet! - Dell Technologies Registered (C) Aktienkurs sinkt weiter - 19.08.2026
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Wie hat sich die Dell Technologies Registered (C)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,43 % im Minus. Der Kursrückgang der Dell Technologies Registered (C) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,93 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,43 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +98,91 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) +275,17 % gewonnen.

    Während Dell Technologies Registered (C) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,37 %. Damit gehört Dell Technologies Registered (C) heute zu den auffälligeren Werten.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,40 %
    1 Monat +17,04 %
    3 Monate +98,91 %
    1 Jahr +243,41 %
    Stand: 19.08.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 123,94 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,15 %. IBM notiert im Minus, mit -0,05 %. NetApp notiert im Minus, mit -3,13 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -5,40 % HP notiert im Plus, mit +0,46 %.

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    Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Dell Technologies Registered (C)

    -8,89 %
    -3,91 %
    +15,19 %
    +94,44 %
    +236,03 %
    +693,39 %
    +864,75 %
    +3.025,48 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
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