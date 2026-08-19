Burry sieht im Startup von drei Harvard-Aussteigern eine echte Gefahr für Nvidia

Etched wurde von drei 24-jährigen Harvard-Abbrechern gegründet und konzentriert sich mit seinem Sohu-Chip gezielt auf KI-Inferenz – also auf das Ausführen bereits trainierter Modelle und das Erzeugen von Antworten. Das Unternehmen behauptet, mehrere Chips so eng koppeln zu können, dass sie sich eher wie ein einzelner Prozessor verhalten. Dadurch sollen Kommunikationszeiten gegenüber Nvidias Blackwell-Systemen deutlich sinken.

Michael Burry sieht in Etched einen ernsthaften Herausforderer für Nvidia. Das erst 2022 gegründete KI-Chip-Startup hat inzwischen fast 2 Milliarden US-Dollar eingesammelt, wurde nach einer neuen Finanzierungsrunde mit 21 Milliarden US-Dollar bewertet und wirbt aggressiv Ingenieure vom Marktführer ab. "Das ist ernstzunehmende Konkurrenz für Nvidia", schrieb Burry auf X und verwies auf einen Bericht des Wall Street Journal über den rasanten Aufstieg des Unternehmens.

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Besonders auffällig ist das Tempo der Entwicklung. Nachdem TSMC erste Testchips geliefert hatte, benötigte Etched nach eigenen Angaben nur 44 Tage, um erste Inferenz-Workloads darauf laufen zu lassen. Vergleichbare Prozesse dauerten laut dem Bericht üblicherweise sechs Monate oder länger. Gleichzeitig investierte das Startup mehrere zehn Millionen US-Dollar in Testausrüstung und baute ein eigenes 2-Megawatt-Rechenzentrum auf.

Auch personell greift Etched Nvidia direkt an. 2024 wechselte der Nvidia-Veteran Brian Loiler nach rund 23 Jahren bei dem Konzern zu Etched und holte anschließend etwa ein Dutzend weitere Ingenieure nach. Inzwischen sollen rund 15 Prozent der etwa 400 Beschäftigten zuvor bei Nvidia gearbeitet haben.

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Burrys Einschätzung passt zu seiner grundsätzlich skeptischen Haltung gegenüber Nvidia. Erst vergangene Woche bezeichnete er eine geplante 500-Milliarden-Dollar-Finanzierungsstruktur für Chip-Käufer als "Zeichen der Verzweiflung". Die Nvidia-Aktie hatte zuletzt drei Handelstage in Folge verloren.

Noch ist allerdings offen, ob Etched tatsächlich zu einer breiten Bedrohung für Nvidia werden kann. Der Sohu-Chip ist stark spezialisiert und weniger flexibel als klassische GPUs. Kritiker verweisen darauf, dass sich die bisherigen Leistungsversprechen vor allem auf ausgewählte Inferenz-Workloads stützen. Die Bewertung von 21 Milliarden US-Dollar basiert damit zu einem erheblichen Teil auf der Erwartung, dass Etched seine Technologie schnell skalieren und weitere Kunden gewinnen kann.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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