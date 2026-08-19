Aktien New York
Keine gemeinsame Richtung - Moderna-Kurs mehr als verdoppelt
- Moderna-Aktien steigen nach Impfstoffstudie stark
- Dow Jones und S&P 500 steigen trotz Techdruck leicht
- Rückkaufpläne für US-Anleihen drücken die Renditen
NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte sorgen an den US-Börsen Nachrichten aus der Biotech-Branche für Aufsehen und lösen deutliche Kurssprünge aus. Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Studie von Moderna und Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff sich der Kurs der Moderna-Aktien im frühen Handel mehr als verdoppeln. Auch die Papiere von Merck & Co legten in Rekordhöhen kräftig zu.
Die großen Aktienindizes fanden am Mittwoch zunächst keine gemeinsame Richtung. Techwerte standen abermals unter Druck. Standardwerten erging es etwas besser. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 0,39 Prozent auf 53.552 Punkte. Der von Techwerten bestimmte Nasdaq 100 sank um 0,23 Prozent auf 29.423 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,38 Prozent auf 7.721 Zähler zu.
Etwas stützen könnte den Markt eine Ankündigung des Finanzministeriums, den Rückkauf von US-Anleihen auszuweiten - ein Schritt, der den Anstieg der Renditen am langen Ende der Kurve stoppen soll. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen ging daraufhin deutlich zurück. Am Vortag hatte hier ein Anstieg den Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Moderna Aktie
Die Moderna Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 53.600 auf Ariva Indikation (19. August 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Moderna Aktie um +164,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +156,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Moderna bezifferte sich zuletzt auf 47,64 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00USD.
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