Völlig unterschätzte Aktie: So klare Chancen wie diese gibt es nur selten!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Reddit

Die hohe Bekanntheit der Social-Media-Plattform Reddit ist untrennbar verbunden mit dem Hype um die GameStop-Aktie und dem spektakulären Short-Squeeze im Januar 2021. Das Unterform, oder um in der Sprache der Plattform zu bleiben, der Subreddit r/wallstreetbets gilt als Wiege des Meme-Aktien-Phänomen und sorgt immer wieder für aufsehenerregende Kursbewegungen.

Doch Reddit auf r/wallstreetbets zu reduzieren, greift viel zu kurz. Mit Hunderten Millionen Usern und zahllosen Subreddits ist die Plattform eine Anlaufstelle für Interessen, Hobbies und Meinungen aller Art. Zu jedem noch so abseitigen Spezialthema lassen sich hier von sachkundigen Nutzerinnen und Nutzern erstellte Beiträge finden.

Das beschert dem gleichnamigen Betreiberunternehmen nicht nur ein anhaltend großes User-Engagement, sondern auch einen einmaligen Datenschatz – auch weil die hier zu findenden Inhalte noch immer überwiegend schriftbasiert sind, was in der wachsenden Social-Media-Landschaft ein starkes Alleinstellungsmerkmal ist.

Reddit ist eine Aktie nicht nur für Meme-Fans

Auf diesen Datenschatz gewährt Reddit gegen Bezahlung Zugriff. Die Daten werden längst von KI-Unternehmen zum Trainieren ihrer Sprachmodelle genutzt. Gleichzeitig bindet beispielsweise Alphabet bei der Darstellung von Google-Suchergebnissen und KI-gestützten Suchanfragen Reddit-Einträge aktiv ein. Das sorgt neben Werbeerlösen und kostenpflichtigen Abonnements für eine werbefreie Darstellung der Plattform für stark wachsende Lizenzerträge.

Einen Teil des in den vergangenen Jahren starken Unternehmenswachstums haben Anlegerinnen und Anleger bereits eingepreist. Gegenüber dem IPO-Preis von 34 US-Dollar hat sich die Aktie zeitweise rund verachtfacht. Aktuell kosten die Anteile rund 154,00 US-Dollar. Trotzdem ist Reddit noch immer günstig bewertet, denn das Wachstum ist hoch, während die Aktie in diesem Jahr zeitweise stark an Wert verloren hat. Diese Diskrepanz sorgt jetzt für eine Einstiegschance mit stetig wachsenden Erfolgsaussichten – und der Chance auf +100 Prozent und mehr für Anlegerinnen und Anleger, die nicht vor einem Kauf des KO-Zertifikats MR5GMN zurückschrecken!

Reddit Chartsignale

Korrektiver Abwärtstrend: Gegenüber dem im vergangenen Jahr erzielten Allzeithoch liegt in einem mehrjährigen Aufwärtstrend ein korrektiver Abwärtstrend vor.

Gegenüber dem im vergangenen Jahr erzielten Allzeithoch liegt in einem mehrjährigen Aufwärtstrend ein korrektiver Abwärtstrend vor. Bodenbildung: Im Bereich von 135 bis 150 US-Dollar hat die Reddit-Aktie einen mehrmonatigen Boden gefunden, von dem aus erste Erholungsversuche starteten.

Im Bereich von 135 bis 150 US-Dollar hat die Reddit-Aktie einen mehrmonatigen Boden gefunden, von dem aus erste Erholungsversuche starteten. Bullishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren RSI und MACD liegen bullishe Divergenzen vor, die mit wachsender Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende sprechen.

In den technischen Indikatoren RSI und MACD liegen bullishe Divergenzen vor, die mit wachsender Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende sprechen. Trendwende in Sicht: Zwar ist Reddit zuletzt am Ausbruch über 180 US-Dollar gescheitert, doch ein weiterer Anlauf ist nur eine Frage der Zeit.

Reddit: Die Zeit zu kaufen, ist jetzt!

Gegenüber dem Ausgabepreis von 34 US-Dollar befindet sich die Reddit-Aktie in einem mehrjährigen Aufwärtstrend, doch seit fast einem Jahr steckt das Papier in einer hartnäckigen Kurskrise. Fielen die Notierungen zunächst langsam, war Reddit nach dem Jahreswechsel von crashartigen Verkäufen betroffen. Die führten gegenüber dem Allzeithoch von rund 283 US-Dollar zu Verlusten von über 60 Prozent – das Unternehmen geriet in den Abwärtssog der Software-Branche.

Zwar konnte sich Reddit zwischenzeitlich gut erholen, Anfang Juli kletterten die Anteile nach fast einem halben Jahr erstmals wieder über 200 US-Dollar, doch die Erholung war nur von kurzer Dauer. Die zuletzt vorgelegten Quartalszahlen fielen zwar stark aus, ließen jedoch Zweifel an den künftigen Lizenzerlösen aufkommen, nachdem die Zahl der Zitationen in Google-Suchanfragen zurückgegangen war und CEO Steve "spez" Huffmann im Earnings-Call auf Rückfragen schmallippig reagierte.

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anzeichen für eine Trendwende verdichten sich

In der vergangenen Woche überraschte der Index-Anbieter S&P mit der Bekanntgabe, dass Reddit in den US-Gesamtmarktindex S&P 500 aufgenommen wird. Die Aktie legte daraufhin rund 10 Prozent zu. Doch der erhoffte Befreiungsschlag – der Sprung über den Widerstandsbereich zwischen 175 und 180 US-Dollar, wo auch die 50- und 200-Tage-Linien verlaufen, blieb aus. Das führte erneut zu Gewinnmitnahmen und erschwert die Erholung der Anteile kurzfristig.

Mittelfristig beginnt sich das Chartbild jedoch weiter aufzuhellen. Zwar wurde der für einige Monate das Kursgeschehen bestimmende Aufwärtstrendkanal verlassen, doch der Boden zwischen 135 und 150 US-Dollar macht nach dem jüngsten Pullback einen zunehmend zuverlässigen Eindruck.

Dazu kommt, dass in den technischen Indikatoren RSI und MACD bullishe Divergenzen vorliegen, und sich diese seit Anfang Februar in Aufwärtstrends befinden – trotz temporär niedrigerer Kurse. Das spricht für die wachsende Wahrscheinlichkeit einer Trendwende, für die es 180 US-Dollar nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) zu überwinden gilt.

Da der Trendstärkeindikator MACD mit einem weiteren Vorzeichenwechsel liebäugelt und der RSI aktuell neutral verharrt, sind die Aufwärtschancen höher einzuschätzen als die Abwärtsrisiken, solange die Aktie ihren Unterstützungsbereich zwischen 135 und 150 US-Dollar behaupten kann.

Hohes Wachstum zu einem vernünftigen Preis

Der gegenwärtig größte Pluspunkt der Aktie ist die günstige Unternehmensbewertung, insbesondere wenn das hohe Umsatz- und Gewinnwachstum in Rechnung gestellt wird. Für das laufende Geschäftsjahr ist Reddit mit einem KGVe von 29,5 bewertet und für 2027 mit 22,6. Das ist zwar mehr als für Meta Platforms abgerufen wird, dafür glänzt Reddit aber mit einem sehr günstigen Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,45.

In den vergangenen Quartalen lag das Umsatzwachstum zwischen 60 und 70 Prozent. Damit gehört Reddit zu den sogenannten Hypergrowth-Werten, also Unternehmen, welche mit mehr als 50 Prozent wachsen. Deren Gewinnvielfache liegen oft aber deutlich höher, was die aktuell attraktive Bewertung des Unternehmens unterstreicht – werden die hohen Aktienvergütungen aus der Gewinnrechnung herausgerechnet ist Reddit angesichts eines KGVe von 20,9 für 2026 sogar noch günstiger.

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch hohe Barmittelzuflüsse, die in den zurückliegenden 12 Monaten bei rund 678,0 Millionen US-Dollar lagen und zur makellosen Bilanz mit einem Nettovermögen von 2,77 Milliarden US-Dollar beitragen haben.

Die Wall Street sieht ein Potenzial von +40 Prozent

Unter Analystinnen und Analysten herrscht überwiegend Zuversicht, die Aktie ist mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Insgesamt liegen 33 Einschätzungen vor, davon raten 16 zum "Kaufen" und weitere 5 zum "Übergewichten" der Anteile. Ihnen stehen 11 neutrale Bewertungen sowie ein zum "Verkaufen" gegenüber, das ergibt in Summe eine Kaufempfehlung.

Dabei werden Reddit hohe Kursgewinne zugetraut. Im Durchschnitt aller Empfehlungen wird ein fairer Wert von 215,47 US-Dollar genannt, was gegenüber dem Kurs vom Mittwochmittag einer Upside von 40,3 Prozent entspricht. Während die Verkaufsempfehlung den fairen Wert mit 120,00 US-Dollar veranschlagt, nennt die aktuell zuversichtlichste Einschätzung ein Kursziel von 300,00 US-Dollar.

Reddit auf einen Blick

ISIN: US75734B1008

US75734B1008 Marktkapitalisierung: 30,45 Milliarden US-Dollar

30,45 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2027: 22,6

22,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 215,47 US-Dollar

215,47 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +40,3 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die große Reichweite der Plattform, Reddit ist die am siebthäufigsten besuchte Website der Welt, die das starke Geschäftsmodell mit wachsenden Lizenzerlösen auf der einen Seite und der steigenden Monetarisierung mit Werbeeinnahmen auf der anderen Seite sowie die wachstumsbezogen sehr günstige Unternehmensbewertung machen die Aktie jetzt zu einem Kauf.

Risikoaverse Anlegerinnen und Anleger setzten auf die Unternehmensanteile, wer seine Rendite-Chancen optimieren möchte und vor etwas Risiko nicht zurückschreckt, zieht das KO-Zertifikat MR5GMN vor. Dieses ist mit einem Basispreis von 122,12 US-Dollar und einer KO-Barriere von 140,39 US-Dollar ausgestattet. Dadurch ergibt sich bei einem KO-Ereignis eine Restauszahlung von aktuell 1,57 Euro. Zur Oberseite sorgt dagegen der tagesaktuelle Hebel von 4,6 für großes Ertragspotenzial, wie das folgende Auszahlungsprofil beispielhaft darstellt:

Doch Vorsicht: Sollte Reddit per Overnight-Gap (Kurslücke) unter die KO-Barriere oder sogar den Basispreis fallen, kann der Rückzahlungsbetrag auch kleiner als 1,57 Euro ausfallen – bis hin zum Totalverlust! Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Für zusätzliche Sicherheit kann auch eine Stopp-Loss-Order sorgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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