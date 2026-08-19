🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise legen weiter zu - Nordseeöl Brent über 90 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordseeöl steigt auf 91,47 Dollar je Barrel
    • Sorge um Lieferausfälle am Persischen Golf wächst
    • API meldet sinkende US-Ölreserven von 0,3 Millionen
    Ölpreise legen weiter zu - Nordseeöl Brent über 90 US-Dollar
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl ist am Mittwoch weiter gestiegen. Die Notierungen hielten sich aber in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl aus der Nordsee wurde bei 91,47 Dollar gehandelt und damit ein halbes Prozent höher als am Vortag. Der Preis für Nordseeöl ist bereits den vierten Handelstag in Folge nach oben geklettert.

    Zu Beginn der Woche waren die Notierungen noch deutlich stärker gestiegen, wobei sich Rohöl der Sorte Brent seit Montag um mehr als zwei Dollar je Barrel verteuert hat. Am Markt zeigt sich zunehmend die Sorge, dass eine Normalisierung der Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf vorerst nicht zu erwarten ist.

    Zuletzt hatte der Iran Angaben über einen Raketenangriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) dementiert. Die Aussagen seien "völlig unbegründet", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate waren zwei aus dem Iran in Richtung des Landes abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen worden. In der Folge gab das emiratische Außenministerium bekannt, alle Handelsbeziehungen und Finanztransaktionen mit dem Iran bis auf Weiteres auszusetzen.

    Unterdessen gibt es in den USA weitere Hinweise auf einen Rückgang der Ölreserven. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangene Wochen einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 0,3 Millionen Barrel verzeichnet./jkr/jsl/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise legen weiter zu - Nordseeöl Brent über 90 US-Dollar Der Preis für Rohöl ist am Mittwoch weiter gestiegen. Die Notierungen hielten sich aber in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl aus der Nordsee wurde bei 91,47 Dollar gehandelt und damit ein halbes Prozent höher …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     