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    NOVAVEST Real Estate AG: Starkes Halbjahr 2026 überzeugt

    NOVAVEST setzt ihren Wachstumskurs fort: Mit höheren Gewinnen, tieferen Leerständen und einer gestärkten Bilanz präsentiert die Gesellschaft ein starkes erstes Halbjahr 2026.

    NOVAVEST Real Estate AG: Starkes Halbjahr 2026 überzeugt
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg stieg im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 20,1 Mio. (Vorjahr: CHF 16,0 Mio.); ohne Neubewertungen erhöhte er sich auf CHF 15,2 Mio. (Vorjahr: CHF 12,7 Mio.).
    • NOVAVEST verkaufte sieben ausgewählte Liegenschaften mit einem Gewinn von CHF 3,6 Mio. und optimierte dadurch ihr Portfolio; dieses hatte per 30. Juni 2026 einen Marktwert von CHF 946,1 Mio.
    • Die Fremdbelehnungsquote wurde weiter auf 48,8 % gesenkt (Ende 2025: 51,2 %), während die Eigenkapitalquote auf 45,9 % stieg (Ende 2025: 43,1 %).
    • Die Leerstandsquote sank auf sehr tiefe 1,9 % (Ende 2025: 2,0 %); auf vergleichbarer Basis wuchs der Mietertrag um 3,1 %.
    • Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie erhöhte sich auf CHF 43,74 (30. Juni 2025: CHF 41,79); zusätzlich besteht ein zukünftiger NAV-Beitrag von CHF 1,42 je Aktie aus der Auflösung negativen Goodwills.
    • Für das zweite Halbjahr 2026 erwartet NOVAVEST weiterhin günstige Bedingungen am Schweizer Immobilienmarkt und fokussiert sich auf tiefe Leerstände, weitere Bilanzoptimierung sowie organisches und anorganisches Wachstum.



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