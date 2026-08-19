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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,81 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -4,55 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,90 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,55 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Infineons angehobene Prognosen und das stark wachsende KI-Rechenzentrumsgeschäft höhere Kurse rechtfertigen. Genannt werden erwartete KI-Umsätze von 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 sowie zusätzliche Kapazitätsinvestitionen. Während einige langfristig Kurse um 95–100 € für möglich halten, erwarten andere zunächst einen Rückgang auf 40 €. Kritisch wird angemerkt, dass KI- und Wachstumserwartungen bereits eingepreist seien und ohne neue Impulse kein Anstieg auf 100 € begründet sei.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -3,65 %
    Platz 3
    Performance 1M: -21,25 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,65 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -3,36 %
    Platz 4
    Performance 1M: -7,45 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,36 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -2,99 %
    Platz 5
    Performance 1M: +3,53 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,99 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung der Jenoptik-Aktie um 5,2 % nach starken Q2-Zahlen und einem optimistischeren Ausblick. Umsatz, EBITDA-Marge und Auftragseingang übertrafen Erwartungen; besonders das Halbleitergeschäft, aber auch Medizintechnik, treiben das Wachstum. Die Jahresziele wurden in die obere Hälfte der Spanne präzisiert. Technisch ist offen, ob die Bullen den möglichen Aufwärtstrend bestätigen. Jefferies bleibt bei „Buy“ mit 45 Euro Kursziel.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Jenoptik eingestellt.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: +2,82 %
    Platz 6
    Performance 1M: +6,79 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,82 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,67 %
    Platz 7
    Performance 1M: +1,84 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,67 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 8
    Performance 1M: -5,52 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 9
    Performance 1M: -1,81 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtrons deutliche Korrektur: Nach einem Tagesverlust von 6,8 % liegt die Aktie rund 40 % unter dem Hoch bei 62,66 Euro; ein Fall unter 39 Euro wird diskutiert. Anleger sehen Aixtron als Zulieferer, der von der Schwäche anderer Chip- und KI-Aktien mitgezogen wird, warnen aber vor vorschnellen Vergleichen mit Nvidia. Als Chancen gelten KI-, Photonik- und MicroLED-Anwendungen, als Risiken eine stärkere chinesische Konkurrenz und eine nachlassende Chipnachfrage.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

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