Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -4,55 %
Performance 1M: -8,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,65 %
Performance 1M: -21,25 %
Tagesperformance: -3,36 %
Performance 1M: -7,45 %
Tagesperformance: -2,99 %
Performance 1M: +3,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,82 %
Performance 1M: +6,79 %
Tagesperformance: +2,67 %
Performance 1M: +1,84 %
Tagesperformance: +2,39 %
Performance 1M: -5,52 %
Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: -1,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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