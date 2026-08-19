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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 19.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 19.08.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,51 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Infineons angehobene Prognosen und das stark wachsende KI-Rechenzentrumsgeschäft höhere Kurse rechtfertigen. Genannt werden erwartete KI-Umsätze von 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 sowie zusätzliche Kapazitätsinvestitionen. Während einige langfristig Kurse um 95–100 € für möglich halten, erwarten andere zunächst einen Rückgang auf 40 €. Kritisch wird angemerkt, dass KI- und Wachstumserwartungen bereits eingepreist seien und ohne neue Impulse kein Anstieg auf 100 € begründet sei.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -2,98 %
    Platz 2
    Performance 1M: +2,36 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,98 %.

    Inditex
    Tagesperformance: +2,49 %
    Platz 3
    Performance 1M: +6,01 %
    Chart Inditex
    ISIN: ES0148396007
    WKN: A11873
    Die Inditex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,49 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 4
    Performance 1M: +23,78 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der Rheinmetall-Aktie und die Forderung, dass künftig vor allem Geschäftszahlen überzeugen müssen. Durchwachsene Ergebnisse, die gekürzte Steyr-Prognose und mwb Researchs Verkaufsempfehlung sorgen für Skepsis; als Belastung gilt eine mögliche Verschiebung von Panzer- zu Drohnenaufträgen. Andere sehen F126 nur als Rückschlag und verweisen auf langfristige Chancen sowie Fortschritte bei Luftverteidigung und Sensortechnik.

    ING Group
    Tagesperformance: -2,23 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,67 %
    Chart ING Group
    ISIN: NL0011821202
    WKN: A2ANV3
    Die ING Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,23 %.

    argenx
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 6
    Performance 1M: +17,53 %
    Chart argenx
    ISIN: NL0010832176
    WKN: A11602
    Die argenx Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 7
    Performance 1M: -9,43 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

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