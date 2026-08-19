Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 19.08.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Infineons angehobene Prognosen und das stark wachsende KI-Rechenzentrumsgeschäft höhere Kurse rechtfertigen. Genannt werden erwartete KI-Umsätze von 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 sowie zusätzliche Kapazitätsinvestitionen. Während einige langfristig Kurse um 95–100 € für möglich halten, erwarten andere zunächst einen Rückgang auf 40 €. Kritisch wird angemerkt, dass KI- und Wachstumserwartungen bereits eingepreist seien und ohne neue Impulse kein Anstieg auf 100 € begründet sei.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 2
Performance 1M: +2,36 %
Performance 1M: +2,36 %
Inditex
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 3
Performance 1M: +6,01 %
Performance 1M: +6,01 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 4
Performance 1M: +23,78 %
Performance 1M: +23,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der Rheinmetall-Aktie und die Forderung, dass künftig vor allem Geschäftszahlen überzeugen müssen. Durchwachsene Ergebnisse, die gekürzte Steyr-Prognose und mwb Researchs Verkaufsempfehlung sorgen für Skepsis; als Belastung gilt eine mögliche Verschiebung von Panzer- zu Drohnenaufträgen. Andere sehen F126 nur als Rückschlag und verweisen auf langfristige Chancen sowie Fortschritte bei Luftverteidigung und Sensortechnik.
ING Group
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 5
Performance 1M: +8,67 %
Performance 1M: +8,67 %
argenx
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 6
Performance 1M: +17,53 %
Performance 1M: +17,53 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 7
Performance 1M: -9,43 %
Performance 1M: -9,43 %
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