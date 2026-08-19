Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im CH 20 am 19.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im CH 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im CH 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Geberit
Tagesperformance: +8,76 %
Tagesperformance: +8,76 %
Platz 1
Performance 1M: -0,87 %
Performance 1M: -0,87 %
Lonza Group
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 2
Performance 1M: -1,81 %
Performance 1M: -1,81 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 3
Performance 1M: +2,00 %
Performance 1M: +2,00 %
Roche Holding Bearer Participation Cert
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 4
Performance 1M: +6,47 %
Performance 1M: +6,47 %
Amrize
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 5
Performance 1M: -11,25 %
Performance 1M: -11,25 %
Givaudan
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 6
Performance 1M: -9,80 %
Performance 1M: -9,80 %
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