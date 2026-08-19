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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.08.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Infineons angehobene Prognosen und das stark wachsende KI-Rechenzentrumsgeschäft höhere Kurse rechtfertigen. Genannt werden erwartete KI-Umsätze von 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 sowie zusätzliche Kapazitätsinvestitionen. Während einige langfristig Kurse um 95–100 € für möglich halten, erwarten andere zunächst einen Rückgang auf 40 €. Kritisch wird angemerkt, dass KI- und Wachstumserwartungen bereits eingepreist seien und ohne neue Impulse kein Anstieg auf 100 € begründet sei.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 2
    Performance 1M: +1,84 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -2,58 %
    Platz 3
    Performance 1M: +23,78 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der Rheinmetall-Aktie und die Forderung, dass künftig vor allem Geschäftszahlen überzeugen müssen. Durchwachsene Ergebnisse, die gekürzte Steyr-Prognose und mwb Researchs Verkaufsempfehlung sorgen für Skepsis; als Belastung gilt eine mögliche Verschiebung von Panzer- zu Drohnenaufträgen. Andere sehen F126 nur als Rückschlag und verweisen auf langfristige Chancen sowie Fortschritte bei Luftverteidigung und Sensortechnik.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Merck
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,53 %
    Chart Merck
    ISIN: DE0006599905
    WKN: 659990
    Die Merck Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    BASF
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,54 %
    Chart BASF
    ISIN: DE000BASF111
    WKN: BASF11
    Die BASF Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +2,06 %
    Platz 6
    Performance 1M: +0,16 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die schwache VW-Aktie und anhaltenden Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller. Genannt werden hohe Personal-, Energie- und Sozialkosten, Rückstände bei Software, Batterien, Hybridmodellen und der China-Strategie sowie mögliche Abfindungslasten. Hoffnungen richten sich auf den Traton-Verkauf, eine Sonderdividende oder Dividendenerhöhung und bessere Quartalszahlen. Einige sehen bei rund 100 Euro Erholungspotenzial, andere bleiben stark bearish oder shorten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 7
    Performance 1M: +31,21 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der SAP-Aktie auf etwa 180 Euro nach einer längeren Schwächephase. Diskutiert werden eine mögliche technische Gegenbewegung, ein weiterhin intakter Aufwärtstrend sowie frühere Kursziele von 100 bis 125 Euro. Fundamental stehen das KGV von rund 28 gegenüber einem Zehnjahresdurchschnitt von 25, die anspruchsvolle Bewertung und die Frage im Fokus, ob Gewinnwachstum und der stabile ERP-Moat den Aufschlag rechtfertigen. Als wichtiger Perspektivpunkt gilt 2027.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 68,06% PUT: 31,94%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 36,11 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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