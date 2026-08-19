Aktien mit extremer Performance im DAX am 19.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Infineons angehobene Prognosen und das stark wachsende KI-Rechenzentrumsgeschäft höhere Kurse rechtfertigen. Genannt werden erwartete KI-Umsätze von 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 sowie zusätzliche Kapazitätsinvestitionen. Während einige langfristig Kurse um 95–100 € für möglich halten, erwarten andere zunächst einen Rückgang auf 40 €. Kritisch wird angemerkt, dass KI- und Wachstumserwartungen bereits eingepreist seien und ohne neue Impulse kein Anstieg auf 100 € begründet sei.