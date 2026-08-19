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    Besonders beachtet!

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie legt weiter zu - 19.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher um +9,99 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie legt weiter zu - 19.08.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Wie hat sich die Microstrategy (Doing business Strategy) (A)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie konnte bisher um +9,99 % auf 88,16 zulegen. Das sind +8,01  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 88,16, mit einem Plus von +9,99 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -44,05 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,47 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eine negative Entwicklung von -38,79 % erlebt.

    Während Microstrategy (Doing business Strategy) (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %. Damit gehört Microstrategy (Doing business Strategy) (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,83 %
    1 Monat -3,47 %
    3 Monate -44,05 %
    1 Jahr -74,06 %
    Stand: 19.08.2026, 17:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Aktie: zuletzt etwa 10 % Plus und mögliche Bodenbildung trotz schwachem Bitcoin. Optimisten verweisen auf eine auf fast 5 Mrd. gestiegene Barreserve und erwarten bei einem STRC-Kurs von 100 wieder umfangreiche Bitcoin-Käufe. Skeptiker betonen jedoch den Drei-Monatsverlust von rund 43 %, hohe Kapitalkosten ohne Erträge, schwindendes Eigenkapital und Insolvenzrisiken. Diskutiert werden zudem Kursziele von 40.000 bzw. unter 20.000 Dollar für Bitcoin bis 2028.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 346 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,07 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 19.08. - US 30 stark +0,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,45 %. IBM notiert im Plus, mit +1,67 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,31 %. Oracle verliert -1,46 % SAP notiert im Plus, mit +2,56 %.

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    Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +11,01 %
    +5,77 %
    -3,49 %
    -44,29 %
    -74,04 %
    +163,24 %
    +41,97 %
    +228,74 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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