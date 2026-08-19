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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 19.08.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Gaspreis steigt auf höchsten Stand seit Mitte März
    • Inflation in Eurozone und Großbritannien zieht an
    • Zweiter Nord-Stream-Verdächtiger in Kroatien gefasst
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 19.08.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Europäischer Gaspreis auf höchsten Stand seit März - Speicherstände eher niedrig

    AMSTERDAM - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch auf das höchste Niveau seit der Anfangsphase des Iran-Kriegs gestiegen. Der richtungweisende Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat wurde an der Börse in Amsterdam zu 64,60 Euro je Megawattstunde (MWh) gehandelt. Das ist der höchste Stand seit Mitte März. Der Iran-Krieg hatte Ende Februar begonnen und den Gaspreis im März zeitweise bis auf etwa 70 Euro getrieben. Vor dem Krieg hatte der Preis bei etwa 30 Euro gelegen.

    Eurozone: Inflationsrate steigt wie erwartet auf 2,9 Prozent

    LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im Juli nach dem Rückgang im Vormonat wieder gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate bei 2,8 Prozent gelegen.

    ROUNDUP: Britische Inflation steigt deutlich - Kosten für Strom und Gas treiben

    LONDON - In Großbritannien hat sich die Inflation im Juli unter anderem wegen erhöhter Rechnungen für Strom und Gas an private Haushalte deutlich verstärkt. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 2,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat hatte die Jahresrate 2,6 Prozent betragen. Es ist der erste Anstieg der Inflation sei März, und er war von Analysten im Schnitt so erwartet worden.

    ROUNDUP 3: Zweiter Nord-Stream-Verdächtiger in Kroatien gefasst

    KARLSRUHE/PULA - Seit Jahren sind deutsche Ermittler dem siebenköpfigen Team auf der Spur, das im September 2022 die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee gesprengt haben soll. Nur einer von ihnen, der Ukrainer Serhij K., sitzt bisher in deutscher Untersuchungshaft. Ein zweiter Verdächtiger wird im vergangenen Herbst zwar in Polen gefasst. Doch die polnische Justiz will den Mann nicht nach Deutschland ausliefern. Er kommt frei - jedenfalls bis jetzt.

    Kabinettsklausur zur Wirtschaft - Auch Klimafolgen als Thema

    BERLIN - Die Ankurbelung der Wirtschaft und ein stärkerer Schutz vor Hitze und weiteren Folgen des Klimawandels sollen wichtige Themen bei einem Treffen des Bundeskabinetts in der nächsten Woche sein. Kanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Ministerinnen und Minister kommen am Dienstag und Mittwoch zur Klausur in Schloss Neuhardenberg in Brandenburg zusammen, wie der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin mitteilte.

    Studie: Alterung im Osten weiter als im Westen

    BERLIN - Mit dem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter steigt laut einer Studie die Zahl der über 66-Jährigen in fast allen Regionen Deutschlands deutlich an. Allerdings gibt es zwischen Ost und West auch unterschiedliche Trends, wie die Expertise des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung mit dem Titel "Nach den Babyboomern" ergab.

    Awo: Umbau des Sozialstaats für Kampf gegen Armut nutzen

    BERLIN - Der geplante Umbau des Sozialstaats sollte nach einem Vorschlag der Arbeiterwohlfahrt (Awo) darauf abzielen, mehr Menschen in Arbeit zu bringen und so die Armut zu bekämpfen. Der Wohlfahrtsverband meldete sich in Berlin mit einem eigenen Vorschlag zur Bündelung von Sozialleistungen zu Wort, der allerdings Mehrkosten von rund 5,4 Milliarden Euro zur Folge hätte.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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