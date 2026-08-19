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    Chance abseits des Mainstreams

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    Zink 2026: Gold und Silber im Fokus – doch dieser Rohstoff steigt rasant

    Abseits von Gold, Silber oder Kupfer schwingt sich ein Rohstoff in exponierte Höhen auf. Und es könnte für Zink noch viel höher gehen, denn leere Lager und eine fragile Angebotsseite treiben das Industriemetall an. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Zink erreicht Mehrjahreshoch trotz Goldschatten
    • Sinkende LME-Bestände verschärfen die Knappheit
    • Nachfrage und knappes Angebot treiben Zink weiter
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Chance abseits des Mainstreams - Zink 2026: Gold und Silber im Fokus – doch dieser Rohstoff steigt rasant
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Zinkpreisentwicklung: Im Schatten von Gold, Silber & Co. 

    Obgleich Zink eine enorme Bedeutung für die Industrie hat, steht es im Schatten von Kupfer. An die mediale Präsenz von Gold und Silber kann Zink ohnehin nicht heranreichen und doch installierte sich in den letzten Wochen und Monaten eine Rallye, die im Rohstoffsektor ihresgleichen sucht. Im Ergebnis sprang Zink auf ein neues Mehrjahreshoch und dabei muss es nicht bleiben, denn immer deutlicher zeichnet sich ein Vorstoß in Richtung des markanten Hochs aus dem Frühjahr 2022 ab. 

    Edelmetalle und Rohstoffe vor Jahresendspurt

    Es brodelt im Edelmetall- und Rohstoffbereich. Der Goldpreis könnte wieder bis auf 5.000 US-Dollar steigen. Eine nachhaltige Erholung bei Gold sollte nun nicht überraschen. Nicht minder vielversprechend sieht die Konstellation bei Silber aus und auch Platin forciert seine Bodenbildung und könnte am Beginn einer Aufwärtsbewegung stehen. Der Zinkpreis ist längst in Höchstform. 

    Zink-Lagerbestände sinken massiv

    Bereits in der letzten Kommentierung zu Zink waren die sinkenden Lagerbestände an der LME Thema. Damals notierten diese im Bereich von 120.000 Tonnen. Die Situation verschärfte sich in den letzten Wochen weiter. Mittlerweile liegen die Zink-Lagerbestände an der LME bei 87.000 Tonnen – Tendenz weiter sinkend. Um die aktuellen Lagerbestände einmal einzuordnen: Noch Ende 2024 notierten die Zink-Lagerbestände an der LME bei 280.000 Tonnen. 

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    Zink 2026 – Was ist nach dem rasanten Preisanstieg noch möglich?

    Eine robuste Nachfrage, eine fragile Angebotsseite sowie sinkende Lagerbestände sind die aktuellen Treiber der Rallye des Zinkpreises. Störfeuer gibt es derzeit allerdings immer wieder vom Devisenmarkt. Der US-Dollar-Index bekam zuletzt Rückenwind von den Anleiherenditen. Deren Aufwärtsbewegung wurde wiederum von den haussierenden Ölpreisen forciert. Dabei dürfte es sich allerdings nur temporäre Widrigkeiten handeln. Diese sind zwar in der Lage den Zinkpreis hin und wieder auszubremsen, doch die übergeordnete Richtung ändern sie nicht. Nach dem Ausbruch über die 3.600 US-Dollar rücken nunmehr die 4.000 US-Dollar in den Fokus. Das erklärte Ziel könnte jedoch das markante Hoch aus dem Jahr 2022, das bei 4.500 US-Dollar ausgebildet wurde, sein. Etwaige Rücksetzer sollten unverändert eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 3.400 US-Dollar.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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