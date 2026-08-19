ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Tui auf 9,75 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Tui-Kursziel auf 9,75 Euro
- Tui-Erlebnisse gelten im Konzern als Gewinnanker
- Markets & Airlines bleibt weiterhin volatil
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 10 auf 9,75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei ziemlich robust gewesen, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Resümee. Das Geschäft mit Erlebnissen unter Tui Musement sei der "Gewinnanker". Das Segment Markets & Airlines sei derweil recht volatil./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 11:24 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 7,022 auf Tradegate (19. August 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -4,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,43 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,56 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +42,33 %/+28,10 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 9,75 Euro
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TUI Cruises mit starkem Wachstum im Kreuzfahrtjahr 2026
Clas Eckholt (Foto), Vice President Commercial bei TUI Cruises, sieht beide Marken der Hamburger Reederei auf stabilem Wachstumskurs. Trotz temporärer Schiffsausfälle und zunehmendem Wettbewerb im Luxussegment steigen in diesem Jahr die Auslastung, Durchschnittspreise und Kundenzufriedenheit bei Mein Schiff und Hapag-Lloyd Cruises.
"Wir verzeichnen bei beiden Marken im dritten Jahr in Folge eine positive Entwicklung. Auslastung, Umsatz und Durchschnittspreise sind gestiegen – und das trotz höherer Kapazitäten und eines intensiveren Wettbewerbsumfelds", fasst Clas Eckholt die Gesamtlage im Gespräch mit unserer Redaktion zufrieden zusammen.
Dabei stellte das Jahr 2026 insbesondere die Marke Mein Schiff vor besondere Herausforderungen. Zwei Schiffe waren über einen längeren Zeitraum im Persischen Golf gefangen und nicht einsatzfähig. Eckholt räumte ein, dass dies vorübergehend Auswirkungen auf die Nachfrage gehabt habe. Doch sowohl in der Zeit der wichtigen Januar-Kampagne zu Jahresbeginn als auch in den Wochen nach der schließlich glücklichen Ausfahrt aus dem Persischen Golf, hätten die Buchungen deutlich über dem Vorjahresniveau gelegen.
Das enorme Flottenwachstum wurde vollständig vom Markt aufgenommen
Allein die Mein Schiff Flow, die im Sommer zur Flotte gestoßen ist, habe rund 18 Prozent zusätzliche Kapazität gebracht. Ein Teil davon fließe bereits ins laufende Jahr, der Rest werde 2027 wirksam. Zusammen mit der Mein Schiff 7 (Markteinführung 2024) und der Mein Schiff Relax (Taufe Frühjahr 2025) ist die Mein-Schiff-Flotte damit erheblich gewachsen. Umso bemerkenswerter sei es, dass dieses Wachstum vollständig vom Markt aufgenommen worden sei, ganz ohne preisgetriebene Last-Minute-Aktionen. "Wir sind mit einer stabilen Nachfrage und ohne ausgeprägtes Last-Minute-Geschäft durch den Sommer gekommen", stellte Eckholt klar. Der Anteil des höchsten Tarifs, des Pro-Tarifs, sei sogar nochmals gestiegen, was den geringen Bedarf an Rabattierungen über günstigere Tarifklassen belege.
Besonders zufrieden zeigt sich Eckholt zudem mit der Gästeresonanz auf die neue Schiffsklasse Intuition, zu der die Flow und die Relax gehören. Die Flow erreiche im laufenden Sommer bereits einen Net Promoter Score (NPS) von 96 Prozent. Zudem liege das Wiederkaufsverhalten an Bord der Intuition-Schiffe überproportional höher als bei anderen Einheiten der Flotte.
Hapag-Lloyd Cruises entwickelt sich trotz neuen Wettbewerbern positiv
Im Luxus- und Expeditionssegment sieht Eckholt Hapag-Lloyd Cruises trotz der wachsenden Konkurrenz klar als Marktführer positioniert. In den vergangenen anderthalb Jahren habe man die traditionsreiche Marke gezielt geschärft und die Kernelemente klarer herausgearbeitet. Das Ergebnis: Seit vier Jahren verbessere sich die Buchungslage kontinuierlich. "26 ist besser als 25, 27 ist besser als 26, und 28 ist besser als 27", so Eckholt. Zudem werden die Hapag-Schiffe immer langfristiger gebucht. Bereits im Dezember 2025 habe man Buchungen bis Ende 2028 geöffnet, was bei den kuratierten Reisen der Marke besonders wichtig sei.
Die gesamte Hapag-Lloyd-Flotte erreiche im laufenden Jahr einen NPS von 95. Dieser extrem gute Wert sei eine Erklärung dafür, warum man auch bei Hapag-Lloyd Cruises bei Auslastung, Umsatz und Durchschnittspreis trotz des intensiveren Wettbewerbs weiter habe zulegen können. Die Auslastung für 2026 liege gar "zweistellig" über dem Vorjahreswert.
Der Verkauf über die Frühbucher-Tarife ist beim Kunden angekommen
Als einen der zentralen Erfolgsfaktoren hob Eckholt die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb hervor. „Der stationäre Vertrieb bleibt unser wichtigster und erfolgreichster Kanal", sagte er. Das Frühbucher-Modell habe sich dabei als stärkstes Verkaufsargument etabliert. Die Tage vor Ablauf der Frühbucherfristen setzten laut Eckholt "stärkere Impulse als jede Black-Friday-Aktion". Dieses Prinzip funktioniere, weil es nicht über den Preis gehe, sondern um qualitativ hochwertige Reisen, die zwölf bis achtzehn Monate im Voraus gebucht würden.
Für beide Marken seien nun ab September große Kampagnen in TV, Out-of-Home und am Point of Sale geplant. Bei Mein Schiff laufe der Frühbucher am 30. September aus, bei Hapag-Lloyd Cruises am 31. Oktober. Parallel treten neue Provisionsmodelle in Kraft, die auf Kontinuität und partnerschaftliches Wachstum setzen. Die Details zu den neuen Provisionsstaffeln werden heute im Laufe des Tages veröffentlicht.
Nach fast einer Woche wurde wieder etwas gecovert Jetzt noch ca. 36 Mio offen über 0,5%
Capital Fund Management SA
TUI AG
DE000TUAG505
1,69 %
2026-08-17
Capital Fund Management SA
TUI AG
DE000TUAG505
1,79 %
2026-08-07
@rheinischer Reise...äh LV Experte, q.e.d. Deshalb sind Diskussionen mit Dir so völlig sinnbefreit. Weil Du Dich in Deiner Welt so festgefahren hast, dass Du Dich auch durch keinen Fakt/kein Argument mehr behindern lässt. Um das mal an einem Zahlenbeispiel festzumachen (nicht jede Zahl im Detail nachgerechnet, dürfte aber grosso modo so stimmen):
02. Mär 2026 (Tag nach Iran Kriegsbeginn): Kurs 7,28 Euro, Shortquote ca. 4%
15. Jun 2026: Höchstkurs 7,74 Euro, Schlusskurs 7,32 Euro, Shortquote ca. 10%
15. Aug 2026: Schlusskurs 7,19 Euro, Shortquote ca. 7%
Zwischendrin: hunderte völlig unrelevanter LV- (Positionsmelde-) Posts, die jeder mit Internetzugang auch selber hätte herausfinden können.
Aber zu den o.a. Zahlen: im ersten Dreimonatszeitraum wurden fast 30 Mio Aktien zusätzlich als short gemeldet (in Deiner eigenen Welt sogar 60 Mio). Der Kurs stieg über den gesamten Zeitraum hinweg (nachdem er zwischendrin auch gefallen war, was sicherlich von LVs verstärkt wurde) und war im Einlang mit dem Dax. Im zweiten Zeitraum bis heute wurden in Deiner Denke 15/30 Mio Aktien gecovered. Der Kurs fiel und hat den Dax um ca. 8% underperformed.
Für mich die Botschaft, dass die LVs eben doch nicht diese Rolle spielen, die Du diesen Marktteilnehmern seit Jahren zugedenkst. Und vor diesem Hintergrund siehst Du Dich in Deinen Annahmen bestätigt und Deine Conclusio daraus ist, dass ich „falsch abgebogen“ bin? Das ist so dermaßen Dunning Kruger, dass man es kaum beschreiben kann.
Du schreibst seit Jahren, dass die LVs covern müssen. Und trotzdem ging die Quote von 2 auf 10% hoch. Marshall Wace alleine ist seit 2023 hier short. Deine Annahme ist/war einfach falsch. Aber andere sind falsch abgebogen?
Die anderen LV Theorien - die zugegebenermaßen nicht alle ausschließlich von Dir kommen - zB dass die nur zocken, dass die sich untereinander absprechen (am Rande: der eine Blackrock covered, während der andere noch weiter shortet), dass die die Aktie schlecht reden, dass die Verluste machen, dass die Mutter aller Short Squeeze kommt, etc. haben wir entweder hier im Forum schon widerlegt, sind reine Bauchgefühle bzw. durch nichts belegt. Fällt der Kurs und am nächsten Tag kommt eine erhöhte Short-Meldung, wird das als Beweis gesehen. Kommt diese Meldung am nächsten Tag nicht oder es wurde sogar gecovered, wird das einfach ignoriert.
Du wirst jetzt wie immer inhaltlich nicht mehr darauf eingehen und wie schon so oft schreiben, dass ich es einfach nicht verstehe und Dinge aus dem Zusammenhang reiße. Das Forum, das Deine LV-Ergüsse seit Jahren kennt, kann das gerne selbst einschätzen. Da kommen Quartalszahlen von TUI und anstatt, dass Du inhaltlich auf irgendeinen Punkt der Zahlen eingehst, hast Du bis 10 Uhr Deine drei LV Postings abgesetzt.
Zu den Analysten: als die noch eher skeptisch unterwegs waren, wurden die auf das Übelste in den Foren beleidigt. Jetzt wo deren durchschnittliches Kursziel im zweistelligen Bereich liegt, dienen die als Referenz. So weit, so erwartbar. Natürlich haben die mehr Ahnung von dem Unternehmen als ich. Aber die meisten Berichte, die ich sehe, beziehen sich einfach darauf, dass das KGV vor Corona deutlich höher war. Und das stelle ich einfach in Frage, dass es diesen Automatismus zur Rückkehr des gelobten zweistelligen KGVs gibt. Bzw. ich wurde seit 2023 eines Besseren belehrt und habe dementsprechend reagiert. Das mag vllt noch kommen, aber jetzt hat TUI auch ein „G“ Problem. Vor allem: haben die ca. 15 Upgrades der sell side Analysten, die TUI in den letzten drei Jahren erhalten hat, zu irgendeiner anderer Einschätzung der Investoren geführt? Ich befürchte nein.
So, und jetzt gilt: a) mein Zug fährt in 5min ein, die Verwandtschaft ruft und b) wir lesen uns im Dezember wieder! Und mein Gedanke dazu: entweder wird TUI bis dahin bei hohen Energiekosten teu(r)er gehedget haben oder die EBIT Guidance wird vllt noch breiter für das nächste Geschäftsjahr sein. Ich wünsche Euch die besten Diskussionen zu spannenden Themen.