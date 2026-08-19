AUTODOC & Apollo Funds Seal Game-Changing Partnership
AUTODOC’s founders reclaim full control, closing Apollo’s chapter and positioning the company for tech-driven growth and future capital-market moves.
Foto: adobe.stock.com
- AUTODOC has completed the share purchase from Apollo Funds, returning 100% indirect ownership to its three founders: Alexej Erdle, Max Wegner and Vitalij Kungel.
- The transaction was financed through a €530 million Term Loan B, marking the end of Apollo’s minority investment partnership that began in April 2024 at a €2.3 billion equity valuation.
- Apollo’s partnership helped strengthen AUTODOC’s governance, financial reporting, internal processes and operational scalability.
- AUTODOC is now a leaner, more focused company, with its Supervisory Board consisting of the three founders and three independent members.
- The company is prepared for future debt and equity capital-market opportunities, including a potential IPO, depending on market conditions.
- AUTODOC plans to continue expanding as an AI-driven automotive aftermarket technology ecosystem; in 2025, it generated €1.8 billion in revenue and operated in 27 European countries.
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