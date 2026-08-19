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    Profivertrag

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    BVB bindet luxemburgisches Mittelfeld-Talent

    Für Sie zusammengefasst
    • Enzo dos Santos erhält langfristigen Profivertrag
    • 17-Jähriger überzeugt beim BVB mit großem Potenzial
    • Luxemburgs jüngster Nationalspieler will debütieren
    Profivertrag - BVB bindet luxemburgisches Mittelfeld-Talent
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den luxemburgischen Nationalspieler Enzo dos Santos mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler aus dem BVB-Nachwuchs habe einen langfristigen Kontrakt unterschrieben, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, ohne eine genaue Vertragslaufzeit zu nennen.

    "Er ist der nächste Spieler aus unserem NLZ, der in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen und jetzt bei den Profis in der Vorbereitung auf die neue Saison schon angedeutet hat, wie viel Potenzial noch ihn ihm steckt", sagte BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken. BVB-Sportdirektor Ole Book sprach von einem "Spielertyp, der spannende Anlagen mitbringt und in seinem jungen Alter schon sehr weit ist."

    Traum von der "Gelben Wand"

    Dos Santos kam Anfang 2025 vom luxemburgischen Verein Swift Hesperingen in den Nachwuchsbereich vom BVB und lief seitdem für die U17, die U19 sowie für die Nachwuchs-Mannschaft auf. Mit 16 Jahren debütierte er zudem als Nationalspieler für Luxemburg und ist damit der jüngste Nationalspieler in der Historie des BVB. Bislang absolvierte er fünf Länderspiele.

    Enzo dos Santos verbindet mit seinem ersten Profivertrag auch einen Traum: "Ich bin sehr glücklich und dankbar für das Vertrauen, das der BVB in mich setzt. Mein großer Traum ist es, irgendwann vor der Gelben Wand für Borussia Dortmund aufzulaufen. Ich weiß, dass ich dafür noch viel arbeiten und lernen muss und werde jeden Tag alles geben, um diesem Ziel Schritt für Schritt näherzukommen", sagte er./jgl/DP/stw

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 3,18 auf Tradegate (19. August 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 351,06 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +57,23 %/+57,23 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Borussia-Dortmund-Aktie und eine skeptische Bewertung bei rund 4,50 Euro. Diskutiert werden Sorgen vor Altersarmut der Anleger sowie einem möglichen Abstieg in die zweite Liga. Zudem könnten die geplanten Verpflichtungen von Veerman und Konstantelias für rund 54 Mio. Euro die sportlichen Perspektiven stärken, aber auch die Ausgaben erhöhen. Weitere Beiträge enthalten keine kurs- oder fundamentbezogenen Aspekte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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