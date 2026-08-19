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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Moderna mehr als verdoppelt nach erfolgreicher Melanom-Studie

    Für Sie zusammengefasst
    • Moderna-Aktien steigen nach Melanom-Impfstoffstudie
    • Impfstoff senkt Rückfälle mit Mercks Keytruda
    • mRNA-Therapie stärkt Krebsstrategie von Moderna
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Moderna mehr als verdoppelt nach erfolgreicher Melanom-Studie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kursentwicklung, mehr Stimmen)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Eine erfolgreiche Studie von Moderna und Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff hat den Moderna-Aktien am Mittwoch einen prozentual dreistelligen Kurszuwachs beschert. Auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren sprangen die Papiere an der Nasdaq zuletzt um 135 Prozent auf rund 148 US-Dollar in die Höhe. Sie waren in der Spitze sogar bis auf über 163 Dollar geklettert. Vom Rekordhoch bei fast 500 Dollar sind die Moderna-Papiere aber weit entfernt, es datiert aus dem Jahr 2021 mitten in der Corona-Zeit, als das Unternehmen mit seinem Corona-Impfstoff erfolgreich war.

    Die Papiere von Merck & Co gewannen zur Wochenmitte auf Rekordniveau rund 11 Prozent auf fast 150 Dollar. Im Schlepptau von Moderna und Merck schnellte auch der Kurs des Impfstoffentwicklers Biontech um mehr als ein Fünftel hoch. Auch die Mainzer arbeiten an Krebs-Impfstoffen auf Basis der mRNA-Technologie, die Moderna einsetzt.

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    Den Angaben zufolge reduziert der personalisierte Krebsimpfstoff Intismeran Autogene, kombiniert mit dem Krebsmedikament Keytruda von Merck & Co, das Wiederauftreten von Melanomen. Für moderne, mRNA-basierte Therapien wäre das ein wichtiger Meilenstein. Erstmals hat eine personalisierte, mRNA-basierte Krebstherapie eine entscheidende Phase-3-Studie erfolgreich abgeschlossen. In Kombination mit Mercks Immuntherapie Keytruda erreichte der Impfstoff das primäre Studienziel bei Patienten mit fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs.

    Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Broker E-Toro, sprach von einem möglichen Wendepunkt für Moderna. Es sei mehr als nur der Erfolg eines einzelnen Medikaments. Die Studie liefere einen wichtigen Machbarkeitsbeweis für die gesamte mRNA-Onkologieplattform. "Gelingt der Ansatz auch bei Lungenkrebs oder anderen Tumorarten, könnte sich der adressierbare Markt erheblich vergrößern", so die Einschätzung Wienkes. "Der Weg von einer erfolgreichen Studie zu einem profitablen Produkt bleibt allerdings lang."

    Die Experten von JPMorgan hatten die Therapie jüngst als das wichtigste Produkt in der Pipeline von Moderna bezeichnet. Mit ihr könne dem Unternehmen der Übergang von Impfstoffen gegen Atemwegserkrankungen in das Feld der Onkologie gelingen. Insgesamt steht der Ansatz derzeit in neun Studien gegen verschiedene Krebs-Indikationen und -stadien auf dem Prüfstand./ajx/bek/ag/jha/tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,26 % und einem Kurs von 128,8 auf Tradegate (19. August 2026, 17:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +23,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 23,96 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 129,83USD. Von den letzten 6 Analysten der BioNTech Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von -0,16 %/+61,21 % bedeutet.





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