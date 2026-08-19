🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    FORT Robotics geht an die Börse – für sichere physische KI

    FORT Robotics treibt den Sprung an die Nasdaq voran: Ein SPAC-Deal soll Kapital für Wachstum, globale Expansion und sichere KI-Robotiklösungen liefern.

    FORT Robotics geht an die Börse – für sichere physische KI
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • FORT Robotics plant den Börsengang durch einen Unternehmenszusammenschluss mit der SPAC Newbury Street II Acquisition Corp.; das fusionierte Unternehmen soll künftig FORT Robotics Holdings, Inc. heißen.
    • Die Notierung an der Nasdaq ist unter dem Tickersymbol „FROB“ vorgesehen, vorbehaltlich behördlicher und weiterer Genehmigungen; der Abschluss wird im vierten Quartal 2026 erwartet.
    • Die Transaktion bewertet das fusionierte Unternehmen mit einem Pro-forma-Unternehmenswert von rund 556,6 Mio. US-Dollar und soll etwa 201 Mio. US-Dollar Bruttoerlös beziehungsweise rund 182 Mio. US-Dollar Netto-Cash einbringen.
    • FORT entwickelt eine universelle „Trust Layer“ für physische KI und Robotik, die autonome Maschinen sicher neben Menschen betreiben soll; die Technologie ist durch 25 Patente geschützt und nach IEC 61508 SIL 3 zertifiziert.
    • Das Unternehmen bedient weltweit mehr als 600 Kunden und rund 19.500 robotische Einheiten in Branchen wie Lagerhaltung, Transport, Fertigung, Bau, Landwirtschaft, Bergbau, Energie und Verteidigung; zu den Kunden zählen unter anderem Google DeepMind, DoorDash und Zoox.
    • FORT verzeichnete 2025 ein Umsatzwachstum von 62 %, eine Bruttomarge von 66 % und ein deutlich langsameres Wachstum der Betriebsausgaben von 19 %; die Mittel sollen in Produktentwicklung, internationale Expansion, Partnerschaften und gezielte Übernahmen fließen.



    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    FORT Robotics geht an die Börse – für sichere physische KI FORT Robotics treibt den Sprung an die Nasdaq voran: Ein SPAC-Deal soll Kapital für Wachstum, globale Expansion und sichere KI-Robotiklösungen liefern.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     