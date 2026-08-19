FORT Robotics geht an die Börse – für sichere physische KI
FORT Robotics treibt den Sprung an die Nasdaq voran: Ein SPAC-Deal soll Kapital für Wachstum, globale Expansion und sichere KI-Robotiklösungen liefern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- FORT Robotics plant den Börsengang durch einen Unternehmenszusammenschluss mit der SPAC Newbury Street II Acquisition Corp.; das fusionierte Unternehmen soll künftig FORT Robotics Holdings, Inc. heißen.
- Die Notierung an der Nasdaq ist unter dem Tickersymbol „FROB“ vorgesehen, vorbehaltlich behördlicher und weiterer Genehmigungen; der Abschluss wird im vierten Quartal 2026 erwartet.
- Die Transaktion bewertet das fusionierte Unternehmen mit einem Pro-forma-Unternehmenswert von rund 556,6 Mio. US-Dollar und soll etwa 201 Mio. US-Dollar Bruttoerlös beziehungsweise rund 182 Mio. US-Dollar Netto-Cash einbringen.
- FORT entwickelt eine universelle „Trust Layer“ für physische KI und Robotik, die autonome Maschinen sicher neben Menschen betreiben soll; die Technologie ist durch 25 Patente geschützt und nach IEC 61508 SIL 3 zertifiziert.
- Das Unternehmen bedient weltweit mehr als 600 Kunden und rund 19.500 robotische Einheiten in Branchen wie Lagerhaltung, Transport, Fertigung, Bau, Landwirtschaft, Bergbau, Energie und Verteidigung; zu den Kunden zählen unter anderem Google DeepMind, DoorDash und Zoox.
- FORT verzeichnete 2025 ein Umsatzwachstum von 62 %, eine Bruttomarge von 66 % und ein deutlich langsameres Wachstum der Betriebsausgaben von 19 %; die Mittel sollen in Produktentwicklung, internationale Expansion, Partnerschaften und gezielte Übernahmen fließen.
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