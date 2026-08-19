Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.08.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.483,29USD pro Feinunze und notiert damit +3,53 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,54USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +3,49 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 92,41USD und verzeichnet ein Plus von +1,20 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 85,42USD und verzeichnet ein Plus von +1,23 %.