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    AUTODOC: Wegweisende Partnerschaft mit Apollo-Fonds erfolgreich beendet

    AUTODOC schlägt ein neues Kapitel auf: Nach dem Rückkauf aller Anteile übernehmen die Gründer wieder vollständig das Steuer und richten den Fokus klar auf Wachstum und Innovation.

    AUTODOC: Wegweisende Partnerschaft mit Apollo-Fonds erfolgreich beendet
    Foto: adobe.stock.com
    • Die drei Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel halten nach dem Rückkauf indirekt wieder 100 % der Anteile an AUTODOC.
    • Damit endet die seit April 2024 bestehende Partnerschaft mit den Apollo-Fonds, die zuvor gemeinsam mit institutionellen Investoren eine Minderheitsbeteiligung hielten.
    • Der Aktienrückkauf wurde über ein Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro finanziert.
    • Apollo unterstützte AUTODOC bei der Professionalisierung von Unternehmensführung, Finanzberichterstattung, operativen Prozessen und Skalierbarkeit sowie beim Zugang zu institutionellen Kapitalmärkten.
    • AUTODOC bleibt strategisch auf Wachstum, Digitalisierung, KI und den Ausbau seines B2C- und B2B-Geschäfts in Europa fokussiert; ein möglicher Börsengang bleibt abhängig von den Marktbedingungen auf der Agenda.
    • AUTODOC erzielte 2025 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro, betreibt Online-Shops in 27 europäischen Ländern und beschäftigte mehr als 5.500 Mitarbeitende.



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