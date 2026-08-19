AUTODOC: Wegweisende Partnerschaft mit Apollo-Fonds erfolgreich beendet
AUTODOC schlägt ein neues Kapitel auf: Nach dem Rückkauf aller Anteile übernehmen die Gründer wieder vollständig das Steuer und richten den Fokus klar auf Wachstum und Innovation.
Foto: adobe.stock.com
- Die drei Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel halten nach dem Rückkauf indirekt wieder 100 % der Anteile an AUTODOC.
- Damit endet die seit April 2024 bestehende Partnerschaft mit den Apollo-Fonds, die zuvor gemeinsam mit institutionellen Investoren eine Minderheitsbeteiligung hielten.
- Der Aktienrückkauf wurde über ein Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro finanziert.
- Apollo unterstützte AUTODOC bei der Professionalisierung von Unternehmensführung, Finanzberichterstattung, operativen Prozessen und Skalierbarkeit sowie beim Zugang zu institutionellen Kapitalmärkten.
- AUTODOC bleibt strategisch auf Wachstum, Digitalisierung, KI und den Ausbau seines B2C- und B2B-Geschäfts in Europa fokussiert; ein möglicher Börsengang bleibt abhängig von den Marktbedingungen auf der Agenda.
- AUTODOC erzielte 2025 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro, betreibt Online-Shops in 27 europäischen Ländern und beschäftigte mehr als 5.500 Mitarbeitende.
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