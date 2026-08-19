Aktien Frankfurt Schluss
Dax gibt leicht nach - Anspannung wegen Zinsen hält an
- Anleger bleiben wegen Zinsen und Nahost unsicher
- Dax gibt nur leicht nach und zeigt Stabilität
- Halbleiter leiden unter Zins- und KI-Sorgen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit unter den Anlegern wegen steigender Anleihezinsen und der problematischen Lage in Nahost hat die Anleger auch am Mittwoch nicht los gelassen. Nach zwei schwachen Handelstagen war beim Dax angesichts letztlich nur geringer Abgaben aber ein Hauch von Stabilisierung erkennbar. Die Anfang August erstmals passierte Marke von 26.000 Punkten geriet zunächst nicht in Gefahr.
Der deutsche Leitindex ging 0,14 Prozent tiefer bei 26.091,33 Punkten aus dem Handel. Der MDax verlor 0,05 Prozent auf 31.822,47 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ebenfalls nach, während die Vorzeichen in New York vor allem beim Dow Jones Industrial zuletzt positiv waren.
Im Fokus standen weiter die zinssensitiven Halbleiterwerte wegen ihrer Korrektur, die international unter Schwankungen weiter ging. Den Auslöser dafür sieht die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in steigenden Anleiherenditen und der damit größer werdenden Frage, ob die angekündigten KI-Investitionen in einem Umfeld steigender Finanzierungskosten Bestand haben. Die vom US-Finanzministerium signalisierte Bereitschaft, am Anleihemarkt stützend einzugreifen, konnte die Zinssorgen nicht beseitigen./tih/he
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Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
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DAX Xetra-Kassa · Mittwoch ca. 07:15 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX DIENSTAG (offizielle Xetra-Kassa, OHLC)
- Eröffnung 26.280,86 · Hoch 26.292,95 · Tief 26.119,54 · Schluss 26.128,36 (−0,80 %)
- Spanne 173,41 Pkt · Schluss bei 5,1 % der Spanne (nah am Tief)
- Quelle: tagesschau/Infront (Xetra) + dpa-AFX-Schlussbericht, Gegencheck finanzen.at
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-unter-druck-12108037
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-fallt-zum-ende-des-dienstagshandels-1036471231
MARKEN FÜR MITTWOCH (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.292,95 · T 26.119,54 · C 26.128,36
- P 26.180 · R1 26.241 · S1 26.068 · R2 26.354 · S2 26.007 · R3 26.414 · S3 25.894
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- DAX fiel unter die Jahres-R1 26.177 zurück → die Marke wirkt jetzt als Kappe.
- Pivot 26.180 und Jahres-R1 26.177 liegen fast deckungsgleich (Doppelmarke als Widerstand).
- Treiber: Bundes-/Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch, Brent über 90 USD (Iran), schwache US-Vorgaben.
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 GBR Verbraucherpreise · 09:10 EZB-Chefin Lagarde · 11:00 EUR HICP final
- 20:00 FOMC-Protokoll (Juli-Sitzung 28.–29.07.) — nach EU-Schluss, betrifft Donnerstag
https://www.wallstreet-online.de/wirtschaftskalender
https://blog.kraken.com/economic-brief/august-12-2026
US-SCHLUSS DIENSTAG (Kontext)
- Dow 53.343,40 (−0,22 %) · S&P 500 7.691,76 (−0,69 %) · Nasdaq-100 29.505,02 (−1,63 %)
https://www.cnbc.com/2026/08/17/stock-market-today-live-updates.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:40 Uhr MESZ
US-Indizes folgen im Nachmittagsbriefing.
© MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Kerzen: eigene Darstellung auf Basis öffentlicher Xetra-OHLC
AUSGANGSLAGE
US-Verbraucherpreise Juli (12.08.2026, 14:30 MESZ, wallstreetONLINE Ist/Prognose/zuvor):
Headline YoY 3,4 / 3,4 / 3,5 · Kern YoY 2,5 / 2,5 / 2,6 · Headline MoM 0,1 / 0,1 / −0,4 · Kern MoM 0,2 / 0,2 / 0.
Der Print saß auf der Linie.
Der DAX markierte danach ein neues Xetra-Hoch bei 26.573,50 und schloss bei 26.331,07 (−0,23 Prozent). Eröffnung 26.452,00, Tief 26.313,58, Spanne 259,92 Punkte. Schluss bei 6,7 Prozent der Spanne — Abweisung, kein bestätigter Ausbruch.
Großes Bild nur Xetra-Kassa. Jahres-R1 26.740, Jahres-P 22.888, R2 28.760 (Traditional Jahr). Xetra-Schluss 12.08. 26.331,07 — Abstand zum Jahres-R1 rund 409 Punkte (≥ 400: eine Zeile). Das Tageshoch 26.573,50 lag nur rund 167 Punkte unter dem Jahres-R1; dort war das Magnetfeld eine Kappe. CFD-Werte gehören nicht in dieses Bild.
Heute, 13.08.2026, 14:30 MESZ: US-Erzeugerpreise Juli plus Erstanträge. Konsens laut öffentlichem Kalender: PPI YoY 4,9 % (zuvor 5,5 %), PPI MoM 0,2 % (zuvor −0,3 %), Kern-PPI YoY 4,2 % (zuvor 4,7 %), Kern-PPI MoM 0,3 % (zuvor 0,2 %), Erstanträge rund 202–203 Tsd. (zuvor 199 Tsd.). Ist-Werte erst, wenn der Kalender Actual zeigt.
10-Jahres-Rendite 12.08.2026 15:30 ET: 4,68 Prozent (Forbes). FRED DGS10 11.08.: 4,70 Prozent.
MARKEN MIT FORMEL
Floor-Pivots, Referenz die reguläre Xetra-Sitzung 12.08.2026.
H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
Pivot = (26.573,50 + 26.313,58 + 26.331,07) ÷ 3 = 26.406,05 ≈ 26.406
R1 = 2 × Pivot − Tief = 26.498,52 ≈ 26.499
S1 = 2 × Pivot − Hoch = 26.238,60 ≈ 26.239
R2 = Pivot + (Hoch − Tief) = 26.665,97 ≈ 26.666
S2 = Pivot − (Hoch − Tief) = 26.146,13 ≈ 26.146
R3 = Hoch + 2 × (Pivot − Tief) = 26.758,44 ≈ 26.758
Kerzen (eigene Darstellung):
Mo 10.08.: O 26.360,44 · H 26.441,91 · T 26.314,98 · C 26.323,88
Di 11.08.: O 26.378,00 · H 26.504,54 · T 26.245,57 · C 26.391,42
Mi 12.08.: O 26.452,00 · H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
EINSCHÄTZUNG
Aus meiner Sicht rechtfertigt weder der CPI-Konsens noch das neue Hoch einen Impuls ins Jahres-R1 26.740. Interessant wären eine Rückeroberung von 26.406 oder eine erneute Docht-Abweisung an 26.499/26.574. Unter 26.314 wäre S1 26.239 die nächste Kassa-Marke. Dow und Nasdaq kommen mit frischen US-Zahlen im Nachmittagsbild.
HINWEIS ZU DEN SETUPS
Drei DAX-Ideen. Kein Setup ohne den genannten Auslöser. Bestätigung erst nach abgeschlossenem 5-Minuten-Schluss. Nicht eröffnen 14:25–14:40 MESZ. Kerzen im Bild: eigene Darstellung.
QUELLEN
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/xetra-schluss-dax-schliesst-nach-rekordhoch-knapp-im-minus-15869623
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
https://www.wallstreet-online.de/
https://www.bls.gov/schedule/news_release/ppi.htm
https://www.investing.com/economic-calendar/ppi-734
https://www.forbes.com/advisor/investing/treasury-rates/
https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
DISCLAIMER
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe