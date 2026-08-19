Keysight Technologies Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 19.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Keysight Technologies Aktie. Mit einer Performance von -8,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Keysight Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 273,80€, mit einem Minus von -8,50 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Keysight Technologies ist ein führender Anbieter von Test- und Messlösungen, bekannt für seine Innovationskraft und Qualität in der Elektronik- und Kommunikationsbranche.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Keysight Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,16 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Keysight Technologies Aktie damit um -8,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,52 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Keysight Technologies um +70,13 % gewonnen.

Während Keysight Technologies deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,40 %. Damit gehört Keysight Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

Keysight Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,51 % 1 Monat +7,52 % 3 Monate +2,16 % 1 Jahr +111,94 %

Informationen zur Keysight Technologies Aktie

Stand: 19.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 171 Mio. Keysight Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,86 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Keysight Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Keysight Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.