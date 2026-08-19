Goldpreis steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Anfang Juni gestiegen. Am späten Nachmittag kostete die Feinunze (rund 31,1 Gramm) 4.489 US-Dollar. Das waren 3,57 Prozent oder 155 Dollar mehr als am Vortag.

Der Goldpreis profitierte von den gesunkenen US-Renditen. Der US-Anleihemarkt reagierte mit steigenden Kursen auf die unerwartete Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen.