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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx erneut schwächer - SMI und 'Footsie' höher

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen schließen ohne klare Richtung
    • Iran-Krieg und hohe Renditen belasten die Stimmung
    • US-Anleiherückkäufe entlasten Europas Märkte
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx erneut schwächer - SMI und 'Footsie' höher
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch ohne gemeinsame Richtung geschlossen. Der Iran-Krieg und zuletzt stark gestiegene Renditen an den Anleihemärkten hatten die Stimmung zunächst getrübt. Für vorübergehende Entlastung sorgte die Ankündigung des US-Finanzministeriums, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Besonders deutlich sank daraufhin die Rendite von 30-jährigen Anleihen, deren Anstieg am Vortag Aktien-Anlegern noch Sorgen bereitet hatte.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 geriet im späten Handel dennoch unter Druck und schloss mit minus 0,37 Prozent auf seinem Tagestief bei 6.444,46 Punkten. Außerhalb des Euroraums sah es besser aus. Der schweizerische Leitindex SMI legte um 0,46 Prozent auf 14.386,58 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,14 Prozent auf 10.743,35 Punkte./ajx






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