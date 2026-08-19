Gold: Warum der Preis jetzt steigen muss! (Die Zeit wird knapp!)
Dafür habe ich die großen Goldzyklen seit dem Ende von Bretton Woods analysiert und nach einem Muster gesucht, das uns heute eine Orientierung geben kann.
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