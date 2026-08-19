ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
Dax gibt leicht nach - Zinsanspannung hält an
- Dax zeigt trotz Nahost- und Zinssorgen Stabilität
- Halbleiterwerte leiden unter steigenden Renditen
- SAP und Merck legen gegen den Trend deutlich zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unsicherheit unter den Anlegern wegen steigender Anleihezinsen und der problematischen Lage in Nahost hat die Anleger auch am Mittwoch nicht los gelassen. Nach zwei schwachen Handelstagen war beim Dax angesichts letztlich nur geringer Abgaben aber ein Hauch von Stabilisierung erkennbar. Die Anfang August erstmals passierte Marke von 26.000 Punkten geriet zunächst nicht in Gefahr.
Der deutsche Leitindex ging 0,14 Prozent tiefer bei 26.091,33 Punkten aus dem Handel. Der MDax verlor 0,05 Prozent auf 31.822,47 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,4 Prozent nach, während die Vorzeichen in Zürich und London positiv waren. In New York stand zuletzt immerhin der Dow Jones Industrial in der Gewinnzone.
Im Fokus standen weiter die zinssensitiven Halbleiterwerte wegen ihrer Korrektur, die international unter Schwankungen weiter ging. Den Auslöser dafür sieht die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in steigenden Anleiherenditen und der damit größer werdenden Frage, ob die angekündigten KI-Investitionen in einem Umfeld steigender Finanzierungskosten Bestand haben. Die vom US-Finanzministerium signalisierte Bereitschaft, am Anleihemarkt stützend einzugreifen, konnte die Zinssorgen nicht beseitigen.
Als Dax-Schlusslicht schloss Infineon vier Prozent tiefer. Der Kurs des Chipkonzerns näherte sich dem tiefsten Stand seit Ende Juli, als es in der Tech-Branche schon einmal Verwerfungen gegeben hatte. In Asien hatten sich Sektoranleger bereits Sorgen um die Finanzlage des Investors Softbank gemacht, der laut einem Medienbericht Pläne für die Ausgabe neuer Anleihen schmiedet, um seine KI-Ambitionen zu finanzieren.
Zwar versuchte der koreanische Chipriese SK Hynix , die Lage mit einem großen Aktienrückkaufpaket zu beruhigen. Dies gelang aber ebenso wenig durch ein Geschäft zwischen Google und dem US-Unternehmen Marvell Technology . Die Marvell-Titel zogen zwar an, der bisherige Google-Lieferant Broadcom litt jedoch unter dieser Nachricht.
Im Großen und Ganzen konnte die Chip-Unsicherheit den Dax aber nicht mehr so stark beeinträchtigen. Unter anderem sorgte SAP mit einem Anstieg um 1,9 Prozent für ein Gegengewicht. Die Erholung der Aktien des Software-Konzerns ging mit dem höchsten Stand seit Ende Januar weiter. Anleger verdrängen hier neuerdings die lange Zeit eingepreiste Sorge vor einem KI-Störeffekt.
Aus dem Gesundheitssektor verbuchte die Darmstädter Merck KGaA ein Plus von 1,2 Prozent. Nicht selbst daran beteiligt, profitierten die Titel von einer positiv ausstrahlenden Sektornachricht aus den USA. Die Konzerne Merck & Co und Moderna vermeldeten einen Erfolg bei einer kombinierten Hautkrebsbehandlung mit einem mRNA-Krebsimpfstoff. Deren Aktienkurse legten daraufhin deutlich zu.
Im Nebenwerte-Index SDax gewann Heidelberger Druck nach einem negativen Start am Ende 2,6 Prozent. Der Maschinenbauer hält trotz eines schwachen ersten Geschäftsquartals an seinen Jahreszielen fest. Experten hoffen auf Besserung im Jahresverlauf.
Die Titel von Redcare Pharmacy standen mit Zahlen von DocMorris im Blickfeld. Mit einem Abschlag von 1,3 Prozent konnten sie aber nicht davon profitieren, dass der Konkurrent seine Umsatz- und Ergebniszielspannen anhob. Der DocMorris-Kurs legte in Zürich um knapp vier Prozent zu.
Die Aktionäre des Rüstungsunternehmens Renk konnten sich nur zeitweise über einen Kursgewinn wegen Übernahmefantasie freuen. Diese hatte JPMorgan-Analyst David Perry geschürt. Allerdings war die gute Stimmung in einem durchwachsenen Branchenumfeld nicht nachhaltig, das Papier ging etwas tiefer aus dem Handel. Die Aktien des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall gaben im Dax um fast drei Prozent nach./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 1,436 auf Tradegate (19. August 2026, 18:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,65 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 227,69 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 192,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -11,36 %/+16,20 % bedeutet.
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DAX Xetra-Kassa · Mittwoch ca. 07:15 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX DIENSTAG (offizielle Xetra-Kassa, OHLC)
- Eröffnung 26.280,86 · Hoch 26.292,95 · Tief 26.119,54 · Schluss 26.128,36 (−0,80 %)
- Spanne 173,41 Pkt · Schluss bei 5,1 % der Spanne (nah am Tief)
- Quelle: tagesschau/Infront (Xetra) + dpa-AFX-Schlussbericht, Gegencheck finanzen.at
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-unter-druck-12108037
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-fallt-zum-ende-des-dienstagshandels-1036471231
MARKEN FÜR MITTWOCH (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.292,95 · T 26.119,54 · C 26.128,36
- P 26.180 · R1 26.241 · S1 26.068 · R2 26.354 · S2 26.007 · R3 26.414 · S3 25.894
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- DAX fiel unter die Jahres-R1 26.177 zurück → die Marke wirkt jetzt als Kappe.
- Pivot 26.180 und Jahres-R1 26.177 liegen fast deckungsgleich (Doppelmarke als Widerstand).
- Treiber: Bundes-/Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch, Brent über 90 USD (Iran), schwache US-Vorgaben.
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 GBR Verbraucherpreise · 09:10 EZB-Chefin Lagarde · 11:00 EUR HICP final
- 20:00 FOMC-Protokoll (Juli-Sitzung 28.–29.07.) — nach EU-Schluss, betrifft Donnerstag
https://www.wallstreet-online.de/wirtschaftskalender
https://blog.kraken.com/economic-brief/august-12-2026
US-SCHLUSS DIENSTAG (Kontext)
- Dow 53.343,40 (−0,22 %) · S&P 500 7.691,76 (−0,69 %) · Nasdaq-100 29.505,02 (−1,63 %)
https://www.cnbc.com/2026/08/17/stock-market-today-live-updates.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9383/board/20260813072639-scalping-ideen-2026-08-13-1.png
DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:40 Uhr MESZ
US-Indizes folgen im Nachmittagsbriefing.
© MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Kerzen: eigene Darstellung auf Basis öffentlicher Xetra-OHLC
AUSGANGSLAGE
US-Verbraucherpreise Juli (12.08.2026, 14:30 MESZ, wallstreetONLINE Ist/Prognose/zuvor):
Headline YoY 3,4 / 3,4 / 3,5 · Kern YoY 2,5 / 2,5 / 2,6 · Headline MoM 0,1 / 0,1 / −0,4 · Kern MoM 0,2 / 0,2 / 0.
Der Print saß auf der Linie.
Der DAX markierte danach ein neues Xetra-Hoch bei 26.573,50 und schloss bei 26.331,07 (−0,23 Prozent). Eröffnung 26.452,00, Tief 26.313,58, Spanne 259,92 Punkte. Schluss bei 6,7 Prozent der Spanne — Abweisung, kein bestätigter Ausbruch.
Großes Bild nur Xetra-Kassa. Jahres-R1 26.740, Jahres-P 22.888, R2 28.760 (Traditional Jahr). Xetra-Schluss 12.08. 26.331,07 — Abstand zum Jahres-R1 rund 409 Punkte (≥ 400: eine Zeile). Das Tageshoch 26.573,50 lag nur rund 167 Punkte unter dem Jahres-R1; dort war das Magnetfeld eine Kappe. CFD-Werte gehören nicht in dieses Bild.
Heute, 13.08.2026, 14:30 MESZ: US-Erzeugerpreise Juli plus Erstanträge. Konsens laut öffentlichem Kalender: PPI YoY 4,9 % (zuvor 5,5 %), PPI MoM 0,2 % (zuvor −0,3 %), Kern-PPI YoY 4,2 % (zuvor 4,7 %), Kern-PPI MoM 0,3 % (zuvor 0,2 %), Erstanträge rund 202–203 Tsd. (zuvor 199 Tsd.). Ist-Werte erst, wenn der Kalender Actual zeigt.
10-Jahres-Rendite 12.08.2026 15:30 ET: 4,68 Prozent (Forbes). FRED DGS10 11.08.: 4,70 Prozent.
MARKEN MIT FORMEL
Floor-Pivots, Referenz die reguläre Xetra-Sitzung 12.08.2026.
H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
Pivot = (26.573,50 + 26.313,58 + 26.331,07) ÷ 3 = 26.406,05 ≈ 26.406
R1 = 2 × Pivot − Tief = 26.498,52 ≈ 26.499
S1 = 2 × Pivot − Hoch = 26.238,60 ≈ 26.239
R2 = Pivot + (Hoch − Tief) = 26.665,97 ≈ 26.666
S2 = Pivot − (Hoch − Tief) = 26.146,13 ≈ 26.146
R3 = Hoch + 2 × (Pivot − Tief) = 26.758,44 ≈ 26.758
Kerzen (eigene Darstellung):
Mo 10.08.: O 26.360,44 · H 26.441,91 · T 26.314,98 · C 26.323,88
Di 11.08.: O 26.378,00 · H 26.504,54 · T 26.245,57 · C 26.391,42
Mi 12.08.: O 26.452,00 · H 26.573,50 · T 26.313,58 · C 26.331,07
EINSCHÄTZUNG
Aus meiner Sicht rechtfertigt weder der CPI-Konsens noch das neue Hoch einen Impuls ins Jahres-R1 26.740. Interessant wären eine Rückeroberung von 26.406 oder eine erneute Docht-Abweisung an 26.499/26.574. Unter 26.314 wäre S1 26.239 die nächste Kassa-Marke. Dow und Nasdaq kommen mit frischen US-Zahlen im Nachmittagsbild.
HINWEIS ZU DEN SETUPS
Drei DAX-Ideen. Kein Setup ohne den genannten Auslöser. Bestätigung erst nach abgeschlossenem 5-Minuten-Schluss. Nicht eröffnen 14:25–14:40 MESZ. Kerzen im Bild: eigene Darstellung.
QUELLEN
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/xetra-schluss-dax-schliesst-nach-rekordhoch-knapp-im-minus-15869623
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.onvista.de/index/DAX-Index-20735
https://www.wallstreet-online.de/
https://www.bls.gov/schedule/news_release/ppi.htm
https://www.investing.com/economic-calendar/ppi-734
https://www.forbes.com/advisor/investing/treasury-rates/
https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
DISCLAIMER
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe