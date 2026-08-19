SUESS MicroTec Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 19.08.2026

Mit einer Performance von -5,77 % musste die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,92 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,77 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SUESS MicroTec insgesamt ein Minus von -12,32 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -8,88 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um +99,10 % gewonnen.

Während SUESS MicroTec deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,04 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,88 % 1 Monat -1,74 % 3 Monate -12,32 % 1 Jahr +183,24 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 19.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Mrd.EUR € wert.

Die Gewinnmitnahmen im Chipsektor sind am Mittwoch international weiter gegangen. Sorgen wegen steigenden Marktzinsen prägten von Asien über Europa bis in die USA weiter das Branchenbild. Den Auslöser dafür sieht die Landesbank Baden-Württemberg …

Top- und Flop-Aktien am 19.08.2026 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,73 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -4,60 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -3,23 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.