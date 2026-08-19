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    Der Börsen-Tag

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    DAX schwächelt, US-Börsen im Plus: SDAX und Moderna stechen heraus

    Zwischen leichten DAX-Verlusten, einem freundlichen SDAX und robusten US-Indizes zeigt sich heute ein uneinheitliches Bild an den Aktienmärkten.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, US-Börsen im Plus: SDAX und Moderna stechen heraus
    Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit leichten Verlusten in Deutschland und moderaten Gewinnen in den USA. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 26.094,53 Punkten und liegt damit 0,26 Prozent im Minus. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der bei 31.826,59 Punkten um 0,29 Prozent nachgibt. Der TecDAX bewegt sich nahezu unverändert und steht bei 4.060,42 Punkten, was einem minimalen Minus von 0,01 Prozent entspricht. Positiv sticht dagegen der SDAX hervor: Der Index der kleineren Werte gewinnt 0,50 Prozent hinzu und klettert auf 18.508,84 Punkte. Damit entwickelt er sich im deutschen Marktumfeld derzeit am freundlichsten. In den USA überwiegen zum aktuellen Zeitpunkt die Kursgewinne. Der US 30, der die großen Standardwerte abbildet, steigt um 0,16 Prozent auf 53.439,30 Punkte. Noch stärker zeigt sich der breiter gefasste US 500, der um 0,33 Prozent auf 7.718,87 Punkte zulegt. Insgesamt tendieren die deutschen Standard- und Technologiewerte leicht schwächer, während Nebenwerte im SDAX sowie die großen US-Indizes moderat im Plus liegen.

    DAX: SAP und Volkswagen im Plus, Infineon deutlich schwächer

    Im DAX führten Volkswagen (VW) Vz. mit einem Plus von 2,16 Prozent, SAP mit 2,11 Prozent und Qiagen mit 2,05 Prozent die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen Hochtief mit minus 2,35 Prozent, Rheinmetall mit minus 2,76 Prozent und Infineon Technologies mit minus 4,28 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lag damit eine Spanne von 6,44 Prozentpunkten.

    MDAX: Aurubis an der Spitze, SUESS MicroTec unter Druck

    Im MDAX setzten sich Aurubis mit einem Kursanstieg von 3,85 Prozent, K+S mit 3,41 Prozent und Sartorius Vz. mit 1,95 Prozent ab. Dem standen Verluste bei AIXTRON von 3,28 Prozent, Elmos Semiconductor von 4,53 Prozent und SUESS MicroTec von 6,13 Prozent gegenüber. Die Differenz zwischen dem Top- und dem Flopwert betrug 9,98 Prozentpunkte.

    SDAX: VINCORION gewinnt, OHB verliert kräftig

    VINCORION war im SDAX mit einem Plus von 4,60 Prozent der stärkste Wert. Es folgten Stabilus mit 3,54 Prozent und SFC Energy mit 3,21 Prozent. Die schwächsten Titel waren Basler mit minus 2,39 Prozent, PVA TePla mit minus 3,97 Prozent und OHB mit minus 7,10 Prozent. Damit erreichte die Spannweite zwischen Gewinner und Verlierer 11,70 Prozentpunkte.

    TecDAX: Medizintechnik vorn, Halbleiterwerte hinten

    Im TecDAX führte Carl Zeiss Meditec die Gewinner mit einem Anstieg von 2,95 Prozent an. SAP legte 2,11 Prozent zu, Qiagen gewann 2,05 Prozent. Bei den schwächsten Werten verzeichneten Infineon Technologies ein Minus von 4,28 Prozent, Elmos Semiconductor von 4,53 Prozent und SUESS MicroTec von 6,13 Prozent. Der Abstand zwischen dem stärksten und dem schwächsten TecDAX-Wert belief sich auf 9,08 Prozentpunkte.

    US 30: Merck & Co. deutlich im Plus

    Im US 30 stiegen Merck & Co. um 10,64 Prozent und lagen damit klar vor Salesforce mit einem Plus von 5,33 Prozent. Amgen gewann 2,76 Prozent. Auf der Verliererseite fielen JPMorgan Chase um 1,53 Prozent, Goldman Sachs Group um 1,78 Prozent und Caterpillar um 3,63 Prozent. Zwischen Merck & Co. und Caterpillar lag eine Kursdifferenz von 14,27 Prozentpunkten.

    US 500: Moderna mit außergewöhnlichem Kurssprung

    Im US 500 setzte sich Moderna mit einem Plus von 136,25 Prozent mit großem Abstand an die Spitze. Estee Lauder Companies Registered (A) legten 17,49 Prozent zu, Coinbase gewann 12,87 Prozent. Die schwächsten Werte waren Lam Research mit minus 5,57 Prozent, CrowdStrike Holdings Registered (A) mit minus 5,70 Prozent und Keysight Technologies mit minus 6,07 Prozent. Die Spanne zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert betrug damit 142,32 Prozentpunkte.



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