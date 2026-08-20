Gold nimmt neuen Anlauf - Royalty-Modelle liefern Rekordzahlen

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: freier Journalist · Erstveröffentlichung: 20.08.2026, 5:35 Uhr Zürich/Berlin ·

+++ Gold stabilisiert sich - und der Royalty-Sektor liefert +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold hat sich bis zum 19. August von den jüngsten Rücksetzern erholt. Reuters meldete am Mittag einen Spotpreis von rund 4.370 US-Dollar je Feinunze, etwa 0,8 % über dem Vortag. Unterstützend wirkten ein schwächerer US-Dollar und nachlassende Renditen am Anleihemarkt. Zugleich preiste der Terminmarkt zuletzt überwiegend unveränderte US-Leitzinsen für September ein. Damit bleibt das Umfeld für Gold konstruktiv, ohne dass sich daraus ein geradliniger Aufwärtstrend ableiten lässt.

Auch technisch rückt eine bekannte Zone in den Fokus: Der 200-Tage-Durchschnitt verläuft derzeit im Bereich um 4.500 US-Dollar je Feinunze. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild weiter aufhellen. Für einen übergeordneten Aufwärtstrend wären jedoch zusätzliche Bestätigungen durch Trendstruktur, Volumen und weitere technische Signale erforderlich.

Für Royalty- und Streaming-Unternehmen ist ein hohes Edelmetallpreisniveau besonders interessant: Sie erhalten vertraglich definierte Anteile an Umsätzen oder Metalllieferungen aus zugrunde liegenden Minen, ohne den laufenden Minenbetrieb selbst zu führen. Damit bleibt zwar die Abhängigkeit von Metallpreisen, Betreibern und Projektfortschritten bestehen, die direkte Exponierung gegenüber Minenkosteninflation ist jedoch typischerweise geringer als bei klassischen Produzenten.

OR Royalties: 62 % mehr Umsatz und Cashflow - plus 335 Mio. USD Portfolioausbau

OR Royalties - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties ... - gehört zu den etablierten Precious-Metals-Royalty- und Streaming-Gesellschaften. Das Portfolio umfasst mehr als 200 Royalties, Streams und ähnliche Interessen und ist auf Tier-1-Minenregionen wie Kanada, die USA und Australien ausgerichtet. Der zentrale Vermögenswert bleibt die Royalty auf den Canadian-Malartic-Komplex in Québec.

Die Zahlen für das zweite Quartal 2026 zeigen, wie stark das Modell bei höheren Edelmetallpreisen skalieren kann: Der Umsatz aus Royalties und Streams stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 62 % auf 97,8 Mio. USD; der operative Cashflow erhöhte sich ebenfalls um 62 % auf 83,2 Mio. USD. Gleichzeitig verdiente OR Royalties 20.757 Goldäquivalentunzen (GEOs), 5 % mehr als ein Jahr zuvor. Die vom Unternehmen ausgewiesene Cash Margin lag bei 94,7 Mio. USD beziehungsweise 96,8 % des Umsatzes. Die Cash Margin ist eine Non-IFRS-Kennzahl und besitzt keine einheitlich standardisierte Definition.

Auch auf der Kapitalseite setzt OR Royalties Akzente. Im Quartal wurden bereits angekündigte Akquisitionen im Gesamtwert von 335 Mio. USD abgeschlossen. Dazu zählen unter anderem die Spring-Valley-Royalties in Nevada sowie ein von Gold Fields erworbenes Portfolio mit acht Royalties, das durch eine 1,5-%-NSR-Royalty auf die bereits produzierende Gold-Silber-Mine San Gabriel in Peru verankert ist. Das ausgewiesene Volumen der Royalty-, Stream- und sonstigen Interessen stieg damit bis Ende Juni auf rund 1,48 Mrd. USD.

Für Aktionäre kommen zwei weitere Punkte hinzu: Die Quartalsdividende wurde gegenüber dem vorherigen Niveau um 18,2 % auf 0,065 USD je Aktie erhöht, und OR Royalties hält an seiner 2026er Guidance von 80.000 bis 90.000 GEOs fest. Gleichzeitig wurde die revolvierende Kreditlinie auf 850 Mio. USD erweitert, zu der zusätzlich eine ungebundene Accordion-Option von 350 Mio. USD besteht. Zum 30. Juni standen 75,6 Mio. USD Cash und 215 Mio. USD Schulden zu Buche, entsprechend einer vom Unternehmen ausgewiesenen Nettoverschuldung von 139,4 Mio. USD. Damit bleibt die Bilanz nach dem kräftigen Portfolioausbau ein wichtiger Punkt für die weitere Kapitalallokation.

Gold Royalty: Rekord-Halbjahr, schuldenfreie Bilanz und mehr als 250 Royalties

Gold Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty ... - verfolgt einen stärker wachstumsorientierten Ansatz und verfügt inzwischen über ein Portfolio von mehr als 250 Royalties und Streams, überwiegend auf Projekten in Nord- und Südamerika. Der Schwerpunkt liegt auf Gold, ergänzt um Kupfer und andere Metalle.

Das erste Halbjahr 2026 brachte neue Rekorde. Der IFRS-Umsatz stieg auf 13,91 Mio. USD und damit nahezu auf das Doppelte des Vorjahreswerts von 6,96 Mio. USD. Die zusätzliche, vom Unternehmen verwendete Non-IFRS-Kennzahl „Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest“ erhöhte sich um rund 116 % auf 17,30 Mio. USD. Die GEOs, ebenfalls eine Non-IFRS-Kennzahl, stiegen um rund 42 % auf 3.677.

Auch die Ergebnisqualität verbesserte sich deutlich: Für die ersten sechs Monate meldete Gold Royalty 3,55 Mio. USD Nettogewinn nach einem Verlust von 2,08 Mio. USD im Vorjahreszeitraum, das Adjusted EBITDA stieg auf 12,60 Mio. USD. Im zweiten Quartal allein wurden 6,73 Mio. USD IFRS-Umsatz, 1,78 Mio. USD Nettogewinn und 5,60 Mio. USD Adjusted EBITDA ausgewiesen. Adjusted EBITDA ist eine Non-IFRS-Kennzahl und daher nicht unmittelbar mit gleich bezeichneten Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Besonders bemerkenswert ist die finanzielle Flexibilität. Gold Royalty beendete das Quartal mit mehr als 11,3 Mio. USD Cash, ohne Finanzschulden und mit einer vollständig ungezogenen Kreditlinie von bis zu 150 Mio. USD einschließlich einer 25 Mio.-USD-Accordion-Komponente. Das schafft nach Unternehmensangaben Spielraum für weitere Akquisitionen und Portfolioentwicklung, ohne dass daraus eine Garantie für künftiges Wachstum abgeleitet werden kann.

Für die zweite Jahreshälfte nennt das Management mehrere operative Katalysatoren auf den zugrunde liegenden Projekten, darunter die erwartete erste Produktion bei Ren, den geplanten Baubeginn bei South Railroad sowie weitere Fortschritte bei Vareš, Borborema, Côté, Granite Creek, Jerritt Canyon und Odyssey. Gold Royalty hält zugleich an seiner 2026er Guidance von 7.500 bis 9.300 GEOs fest.

Fazit: Zwei Royalty-Modelle - zwei unterschiedliche Stärken

Das aktuelle Goldumfeld liefert beiden Unternehmen Rückenwind, doch die Investmentprofile unterscheiden sich. OR Royalties steht für Größe, hohe Cash-Konversion, Dividende und einen bereits sehr breit diversifizierten Bestand hochwertiger Royalty- und Streaming-Rechte. Die 62-prozentigen Zuwächse bei Umsatz und operativem Cashflow sowie der Portfolioausbau um 335 Mio. USD unterstreichen die operative Dynamik.

Gold Royalty setzt stärker auf Wachstum aus einem breiten, überwiegend amerikaspezifischen Portfolio. Das Rekord-Halbjahr, die um rund 42 % gestiegenen GEOs, die Rückkehr in die Gewinnzone, die schuldenfreie Bilanz und eine vollständig ungezogene Kreditlinie schaffen eine solide Ausgangsbasis für die angekündigten Katalysatoren der kommenden Quartale.

Beide Modelle profitieren potenziell von höheren Metallpreisen und Projektfortschritten der jeweiligen Betreiber, bleiben aber abhängig von deren operativer Umsetzung, Ressourcen- und Reservenentwicklung, Genehmigungen, Gegenparteirisiken sowie den Rohstoffpreisen. Für Anleger liegt der Charme des Royalty-Modells gerade darin, an einer Vielzahl von Minen und Projekten beteiligt zu sein, ohne deren laufenden Betrieb selbst finanzieren und steuern zu müssen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2 ....

Glück auf und viele Grüße,

Ihr

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

Wissenschaftliche und technische Grundlage sowie Qualified Persons

OR Royalties: Die wissenschaftlichen und technischen Inhalte der Q2-2026-Unternehmensmeldung vom 5. August 2026 wurden von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc. und Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Gold Royalty: Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services von Gold Royalty Corp. und Qualified Person gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen der Q2-/H1-2026-Unternehmensmeldung vom 5. August 2026 geprüft und genehmigt. Gold Royalty weist darauf hin, dass Informationen zu den Projekten unter seinen Royalties überwiegend auf Veröffentlichungen der jeweiligen Betreiber beruhen und vom Unternehmen nur eingeschränkt unabhängig verifiziert werden können.

Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen und nicht auf den vorliegenden deutschsprachigen Beitrag. Die SRC Swiss Resource Capital AG hat die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig überprüft.

Quellen und Datenstand

• Reuters, „Gold rises as dollar weakens, bond yields ease“, 19.08.2026

• OR Royalties, „OR Royalties Reports 62% Year-Over-Year Increase in Revenues and Cash Flows from Operations in Q2 2026…“, 05.08.2026

• OR Royalties, 2026 Asset Handbook

• Gold Royalty, „Gold Royalty Reports Record Six-Month Results with Continued Strong Cash Flow and Earnings Growth“, 05.08.2026

• Gold Royalty, Portfolio Overview

• World Gold Council, August 2026 Goldhub market commentary

• BC Securities Commission, „Promotional Communications about Companies“

• BC Securities Commission, NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, current version effective 09.06.2023

Wichtige Hinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Art des Beitrags und wesentlicher Interessenkonflikt: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbe- und Marketingmitteilung (Advertorial) und keine unabhängige Finanzanalyse. Die SRC Swiss Resource Capital AG erhält von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp. Vergütungen für IR-Beratungs- und Kommunikationsleistungen. Hieraus entsteht ein wesentlicher Interessenkonflikt, der die Auswahl der besprochenen Unternehmen sowie die Art ihrer Darstellung beeinflussen kann.

Transparenz zu Positionen und Geschäftsbeziehungen gemäß Art. 20 MAR, Delegierter Verordnung (EU) 2016/958 und § 85 WpHG: Der freie Journalist hält weder Aktien noch Optionen, Warrants, Derivate oder Shortpositionen in OR Royalties Inc. oder Gold Royalty Corp. Die SRC Swiss Resource Capital AG hält in den Aktien der beiden besprochenen Emittenten jeweils keine Netto-Position. Keiner der beiden Emittenten hält mindestens 5 % an der SRC Swiss Resource Capital AG. Außer den offengelegten IR-Beratungs- und Kommunikationsverträgen bestehen nach den vorliegenden Angaben keine Market-Making- oder Liquidity-Providing-Beziehungen, keine Investmentbanking-, Lead- oder Co-Lead-Mandate und keine sonstigen Beratungsbeziehungen mit den beiden Emittenten.

Zeitbezug und Aktualisierung: Die Erstveröffentlichung erfolgte am 19.08.2026 um 5:35 Uhr Zürich/Berlin. Diese Fassung berücksichtigt öffentlich verfügbare Informationen bis zum Redaktionsschluss/Aktualisierungsstand am 19.08.2026 um 14:03 Uhr Zürich/Berlin. Eine planmäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen, gesetzliche Verpflichtungen zur Berichtigung oder Aktualisierung bleiben unberührt.

Methodik, Quellen, Marktpreise und technische Einordnung: Markt-, Unternehmens-, Finanz- sowie wissenschaftliche und technische Angaben wurden den im Quellenverzeichnis genannten Veröffentlichungen entnommen. Marktpreise sind zeitpunktbezogene Spotpreise und können je nach Datenanbieter, Handelsplatz und Beobachtungszeit abweichen. Tatsachen, Unternehmensangaben, Prognosen, zukunftsgerichtete Informationen und redaktionelle Einschätzungen wurden sprachlich voneinander getrennt. Charttechnische Marken sind methoden- und zeithorizontabhängige Interpretationen und stellen weder Kursziele noch Handelssignale dar.

IFRS- und Non-IFRS-Kennzahlen: Soweit im Beitrag Cash Margin, Adjusted EBITDA, GEOs oder „Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest“ genannt werden, handelt es sich teilweise um von den jeweiligen Unternehmen verwendete Non-IFRS-Kennzahlen. Diese besitzen keine einheitlich standardisierte Definition nach IFRS und können mit gleich oder ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Emittenten nur eingeschränkt vergleichbar sein. IFRS-Umsätze, Nettogewinn und operativer Cashflow werden davon getrennt dargestellt.

Keine individuelle Anlageberatung: Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Sie sind nicht auf persönliche Anlageziele, finanzielle Verhältnisse oder die Risikobereitschaft einzelner Personen zugeschnitten und stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Einladung, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Anlageentscheidungen sollten ausschließlich auf Grundlage eigener Prüfung und gegebenenfalls unter Hinzuziehung unabhängiger fachlicher Beratung getroffen werden.

Risiken: Wertpapiere von Rohstoff-, Royalty-, Streaming-, Bergbau- und Projektentwicklungsgesellschaften unterliegen erheblichen Risiken. Dazu zählen insbesondere Gold-, Silber- und Kupferpreisrisiken, Währungs-, Liquiditäts-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Gegenpartei-, Betreiber-, Explorations-, Ressourcen- und Reserven-, Genehmigungs-, Bau-, Betriebs-, Umwelt-, Sanierungs-, politische, regulatorische und länderspezifische Risiken. Royalty- und Streaming-Unternehmen sind für Produktion, Kosten, Genehmigungen und Projektfortschritte weitgehend von den jeweiligen Betreibern der zugrunde liegenden Minen abhängig. Projekte können technisch oder wirtschaftlich scheitern, Zeitpläne und Produktionsziele verfehlen oder eingestellt werden. Kursverluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals sind möglich.

Zukunftsgerichtete Informationen sowie wissenschaftliche und technische Angaben: Der Beitrag enthält zukunftsgerichtete Informationen, Unternehmensziele sowie wissenschaftliche und technische Angaben. Diese beruhen auf Annahmen, Schätzungen und Erwartungen zum jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt; tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bekannter und unbekannter Risiken wesentlich abweichen. Angaben zu Projekten, Mineralressourcen, Mineralreserven, Produktionsplänen und technischen Studien unter den Royalty- und Streaming-Rechten stammen überwiegend aus Veröffentlichungen der jeweiligen Betreiber. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. Die genannten QP-Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Primärquellen; die SRC Swiss Resource Capital AG hat die wissenschaftlichen oder technischen Angaben nicht unabhängig geprüft.

Richtigkeit, Vollständigkeit und externe Inhalte: Die Inhalte wurden mit redaktioneller Sorgfalt auf Grundlage der angegebenen und als zuverlässig erachteten Quellen erstellt. Für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und fortdauernde Verfügbarkeit kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Gesetzlich zwingende Haftungstatbestände bleiben unberührt. Für Inhalte externer Internetseiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Bei Bekanntwerden rechtswidriger Inhalte werden entsprechende Links entfernt.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei der Erstellung und Bearbeitung unserer Beiträge können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden, insbesondere zur Unterstützung bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung. Sämtliche zur Veröffentlichung bestimmten Inhalte werden vor ihrer Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen, erforderlichenfalls überarbeitet und durch die verantwortliche Redaktion freigegeben. Die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte verbleibt uneingeschränkt beim jeweiligen Herausgeber.

Ergänzend gilt der allgemeine Disclaimer der SRC Swiss Resource Capital AG: resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/