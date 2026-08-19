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    Smartbroker Holding: 20-Mio.-Kredit für Wachstum und Altersvorsorgedepot

    Smartbroker Holding stellt die Weichen für Wachstum: Ein neuer Millionen-Kredit soll das Altersvorsorgedepot vor dem Start 2027 gezielt stärken und Marktpotenziale heben.

    Smartbroker Holding: 20-Mio.-Kredit für Wachstum und Altersvorsorgedepot
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    • Die Smartbroker Holding AG hat einen variabel abrufbaren Betriebsmittelkredit über 20 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis Ende 2030 gesichert.
    • Der Kredit soll zusätzlichen finanziellen Spielraum schaffen, um das Wachstum von Smartbroker+ – insbesondere rund um das Altersvorsorgedepot – zu beschleunigen.
    • Die Prognose für 2026 bleibt unverändert: 67–72 Mio. Euro Umsatz und ein operatives EBITDA zwischen -1,5 und 1,5 Mio. Euro; darin sind rund 12 Mio. Euro Marketingkosten enthalten.
    • Das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot startet am 1. Januar 2027 und ersetzt im Neugeschäft die Riester-Rente; erwartet wird ein Kundenpotenzial von mehr als 20 Millionen Menschen.
    • Smartbroker+ will ab 2027 zwei Varianten anbieten: ein standardisiertes Depot mit zwei ETFs und automatischer Lifecycle-Umschichtung sowie ein frei gestaltbares Depot mit Fonds, ETFs und Anleihen.
    • Smartbroker strebt beim Altersvorsorgedepot besonders niedrige Kosten an und will deutlich unter der gesetzlich möglichen Effektivkostenobergrenze von 1 % pro Jahr bleiben.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Smartbroker Holding ist am 09.09.2026.

    Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,46 % im Plus.


    Smartbroker Holding

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    ISIN:DE000A2GS609WKN:A2GS60
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