NVIDIA - Aktie zeigt Schwäche - 19.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von -1,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,36 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,13 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten NVIDIA Aktionäre einen Verlust von -0,42 % hinnehmen.

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Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -1,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in NVIDIA eine positive Entwicklung von +18,03 % erlebt.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,73 % 1 Monat +6,72 % 3 Monate -0,42 % 1 Jahr +21,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 19.08.2026, 19:22 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltend starke KI-Nachfrage und NVIDIAs daraus erwartetes Umsatzwachstum. Befürworter verweisen auf hohe Auftragsbestände, steigende GPU-Preise, begrenzte Produktionskapazitäten und neue Wachstumsfelder wie Robotik. Skeptiker sehen in der Kapitalaufnahme Hinweise auf künftige Finanzierungs- oder Nachfrageprobleme. Das positive Momentum und der steigende Kurs werden gegen mögliche Überbewertung und Rückschlagsrisiken abgewogen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,55 Bil. € wert.

Die Gewinnmitnahmen im Chipsektor sind am Mittwoch international weiter gegangen. Sorgen wegen steigenden Marktzinsen prägten von Asien über Europa bis in die USA weiter das Branchenbild. Den Auslöser dafür sieht die Landesbank Baden-Württemberg …

Michael Burry sieht in Etched eine echte Gefahr für Nvidia. Das junge Chip-Startup wächst rasant – und holt sich dafür immer mehr erfahrene Leute direkt vom Marktführer.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,53 %. Intel notiert im Minus, mit -4,61 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,85 %. Broadcom verliert -4,66 %

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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