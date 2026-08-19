Advanced Micro Devices Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 19.08.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,53 % verliert die Advanced Micro Devices Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Advanced Micro Devices Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,24 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,53 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Advanced Micro Devices Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,26 %.

Allein seit letzter Woche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um -3,76 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,50 %. Im Jahr 2026 gab es für Advanced Micro Devices bisher ein Plus von +123,99 %.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,76 % 1 Monat -5,50 % 3 Monate +15,26 % 1 Jahr +174,67 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 19.08.2026, 19:22 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 653,87 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Advanced Micro Devices

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,43 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,14 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,85 %. Broadcom verliert -4,66 %

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Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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