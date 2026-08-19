Über den Schulanfang hinaus hilft die Canton Fair internationalen Einkäufern, den wichtigen Einkaufssaisons im Einzelhandel einen Schritt voraus zu sein

Eine der bemerkenswerten Entwicklungen war der zunehmende Einsatz umweltbewusster Materialien und Designs. Mehrere Aussteller präsentierten Stifte, die aus biobasierten PLA-Materialien hergestellt wurden, welche aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen wie Mais gewonnen werden. Unter industriellen Kompostierungsbedingungen sind diese Materialien biologisch abbaubar und bieten somit eine Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen. Andere Aussteller stellten Kugelschreiber vor, die zu 100 % aus recyceltem Meeresplastik hergestellt wurden. Diese Produkte, die nach dem Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert sind, senken die CO₂-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen erheblich und werden gleichzeitig der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Konsumgütern gerecht.

GUANGZHOU, China, 19. August 2026 /PRNewswire/ -- Während die Einkaufssaison zum Schulanfang an Fahrt gewinnt, steigt die Nachfrage nach Schreibwaren, Lernhilfen und Produkten aus dem Bereich der Bildungstechnologie. Als einer der wichtigsten Bestandteile des täglichen Lernalltags von Schülern bieten die auf der Canton Fair präsentierten Schreibgeräte einen einzigartigen Einblick in die sich wandelnden Kauftrends zum Schulanfang – von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Designs über verbesserte Funktionalität bis hin zu neuen intelligenten Funktionen.

Umweltinnovation erstreckte sich über die Materialien hinaus auch auf das Produktdesign. Die Aussteller präsentierten Schreibwaren aus recycelbaren Rohstoffen sowie nachfüllbare und holzschonende Lösungen, die dazu beitragen, Abfall über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg zu reduzieren. Ein spitzfreier Bleistift verfügte über einen drehbaren Minenmechanismus und austauschbare Minen, während löschbare Farbstifte, Reibestifte und nachfüllbare Reibefüllfederhalter die Benutzerfreundlichkeit durch flüssiges Schreiben und einfache Korrekturen verbesserten, wodurch die alltäglichen Lernerfahrungen bereichert und gleichzeitig ein nachhaltigerer Konsum gefördert wurden.

KI-gestützte Funktionserweiterungen

Für internationale Einkäufer beginnen erfolgreiche saisonale Verkaufskampagnen oft bereits mit Beschaffungsentscheidungen, die Monate im Voraus getroffen werden. Ob zur Deckung der Nachfrage zum Schulanfang, für Einkaufsveranstaltungen zum Jahresende oder für zukünftige Produkteinführungen – die Canton Fair spielt weiterhin eine wichtige Rolle dabei, Einkäufern zu helfen, neue Produkte zu entdecken, Kontakte zu Lieferanten zu knüpfen und auf sich wandelnde Verbrauchertrends zu reagieren.

Im Oktober dieses Jahres wird die 140. Canton Fair feierlich eröffnet und feiert damit ihr 70-jähriges Bestehen. Ob es nun darum geht, die Nachfrage zum Schulanfang, Einkaufsaktionen zum Jahresende oder künftige Produkteinführungen zu unterstützen – die Canton Fair spielt weiterhin eine wichtige Rolle dabei, Einkäufern dabei zu helfen, neue Produkte zu entdecken, Kontakte zu Lieferanten zu knüpfen und auf sich wandelnde Verbrauchertrends zu reagieren. Im Oktober dieses Jahres wird die 140. Canton Fair feierlich eröffnet, mit der das 70-jährige Jubiläum ihrer Gründung begangen wird. Mit einer riesigen Ausstellungsfläche von 1,55 Millionen Quadratmetern werden dort über 30.000 Unternehmen vertreten sein. In drei Phasen wird das Unternehmen weiterhin eine innovative, nachhaltige und intelligente Entwicklung vorantreiben und globalen Käufern eine Handelsplattform aus einer Hand bieten, die sich durch eine umfassende Ausstellungsvielfalt, qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen sowie bequeme, effiziente und zuverlässige Dienstleistungen auszeichnet.

Zur Vorregistrierung klicken Sie bitte hier:

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16.

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