NNS erwirbt Anteile an OCI

LIMASSOL, Zypern, 19. August 2026 /PRNewswire/ -- Es wird auf die Pressemitteilung vom 24. Juni 2026 von NNS bezüglich der öffentlichen Bekanntgabe des Angebots verwiesen. Gemäß den Bestimmungen von § 5 Abs. 4 der Verordnung gibt NNS hiermit bekannt, dass es Transaktionen mit Aktien von OCI (die „Aktien") durchgeführt hat.

Datum Transaktionsart Gesamtzahl der Aktien Durchschnittlicher Kaufpreis (EUR) 19. August 2026 Kauf 320,708 4.0674

Der höchste Preis, der bei den heute getätigten Transaktionen pro Aktie gezahlt wurde, betrug 4,0750 Euro pro Aktie.

Insgesamt hat NNS heute 320.708 Aktien erworben, was etwa 0,15 % des ausgegebenen Aktienkapitals von OCI entspricht.

Nach Abwicklung der oben genannten Transaktionen wird NNS insgesamt 121.145.978 Aktien halten, was etwa 57,32 % des ausgegebenen Aktienkapitals von OCI entspricht, und wird zusammen mit Herrn Nassef Sawiris (der gemäß den niederländischen Übernahmeregeln ebenfalls als Bieter gilt) insgesamt 121.535.708 Aktien halten, was etwa 57,50 % des ausgegebenen Aktienkapitals von OCI entspricht.

Anderea

Soweit dies nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften zulässig ist, können NNS und ihre verbundenen Unternehmen nach dem Datum dieses Schreibens von Zeit zu Zeit – und zwar unabhängig von dem Angebot – direkt oder indirekt Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, erwerben oder deren Erwerb veranlassen. Soweit Informationen über solche Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf in den Niederlanden veröffentlicht werden, werden diese Informationen im Wege einer Pressemitteilung offengelegt, um die Aktionäre darüber zu informieren; diese Pressemitteilung wird auf der Website von NNS zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus können NNS und ihre verbundenen Unternehmen (einschließlich ihrer Finanzberater) im Rahmen des üblichen Geschäftsbetriebs Handelsaktivitäten mit Wertpapieren von OCI durchführen, wozu auch Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf solcher Wertpapiere gehören können.