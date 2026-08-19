Börsen Update USA - 19.08. - US 500 stark +0,24 %

Der US 30 bewegt sich bei 53.439,71 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Merck & Co +10,24 %, Salesforce +4,04 %, Walt Disney +1,88 %, Amgen +1,86 %, Sherwin-Williams +1,68 %

Flop-Werte: Caterpillar -4,55 %, JPMorgan Chase -2,64 %, Goldman Sachs Group -2,59 %, Unitedhealth Group -1,76 %, NVIDIA -1,40 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:57) bei 29.457,92 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +11,22 %, Marvell Technology +7,23 %, MercadoLibre +6,23 %, Copart +5,34 %, Thomson Reuters +4,59 %

Flop-Werte: Nebius Group Registered (A) -10,15 %, Seagate Technology Holdings -7,54 %, Lam Research -7,09 %, Western Digital -6,54 %, Teradyne -6,54 %

Der US 500 steht aktuell (19:59:37) bei 7.712,19 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: Moderna +142,70 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +15,20 %, Merck & Co +10,24 %, Coinbase +9,23 %, Alexandria Real Estate Equities +7,54 %

Flop-Werte: Keysight Technologies -8,70 %, Seagate Technology Holdings -7,54 %, Steel Dynamics -7,30 %, Lam Research -7,09 %, Dell Technologies Registered (C) -6,93 %

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