US-Finanzminister Bessent reagiert auf die zuletzt stark gestiegenen Kapitalmarkt-Zinsen mit einer Panik-Aktion - und Gold explodiert heute! Denn Bessent will durch das US-Finanzministerium vor allem länger laufende Anleihen kaufen, um die Renditen nach unten zu drücken. Denn an diesen länger laufenden Anleiherenditen hängen die meisten Konsumenten-Kredite (Hypothekenkredite etc.) - die Aktion zielt also latent auf die US-Zwischenwahlen. Aber die Frage stellt sich: was kommt als nächstes? Die Märkte dürften früher oder später hier Schwäche "riechen" bzw. misstrauisch werden - und das ist der Hauptgrund, warum Gold steigt (und Silber, Bitcoin etc.), während der Dollar abverkauft wird..

Hinweis aus Video: Super El Nino und Rohstoffe

Das Video "Gold explodiert - US-Finanzminister in Panik wegen Zinsen!" sehen Sie hier..