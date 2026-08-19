JEFFERIES stuft MICHELIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In einer Bestandsaufnahme nach den Zahlen der Reifenhersteller für das zweite Quartal schrieb Michael Aspinall am Mittwoch, dass die Konsensschätzungen für Michelin mit Blick auf die zweite Jahreshälfte zu niedrig seien. Das Papier ist sein "Top Pick"./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 12:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 12:24 / ET



