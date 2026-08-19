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    JEFFERIES stuft MICHELIN auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft MICHELIN auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. In einer Bestandsaufnahme nach den Zahlen der Reifenhersteller für das zweite Quartal schrieb Michael Aspinall am Mittwoch, dass die Konsensschätzungen für Michelin mit Blick auf die zweite Jahreshälfte zu niedrig seien. Das Papier ist sein "Top Pick"./ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 12:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 12:24 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Michael Aspinall
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m





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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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