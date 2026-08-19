ServiceNow Aktie mit kräftigem Kursplus - 19.08.2026

Die ServiceNow Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,34 % auf 109,80€ zulegen. Das sind +6,55 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ServiceNow Aktie. Nach einem Plus von +1,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 109,80€, mit einem Plus von +6,34 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ServiceNow über einen Zuwachs von +14,04 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -8,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ServiceNow einen Rückgang von -22,15 %.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,32 % 1 Monat +13,86 % 3 Monate +14,04 % 1 Jahr -32,84 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Stand: 19.08.2026, 20:41 Uhr

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,93 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,74 %. IBM notiert im Plus, mit +0,92 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,29 %. Oracle verliert -0,10 %

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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