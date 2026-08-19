Adobe Aktie gewinnt an Wert - 19.08.2026

Die Adobe Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,97 % auf 234,10€ zulegen. Das sind +6,75 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adobe Aktie. Nach einem Plus von +3,62 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 234,10€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +3,32 % bei Adobe.

Allein seit letzter Woche ist die Adobe Aktie damit um +3,73 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adobe -24,24 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,73 % 1 Monat +9,78 % 3 Monate +3,32 % 1 Jahr -25,97 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 19.08.2026, 20:41 Uhr

Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,25 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Salesforce und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,97 %. Salesforce notiert im Plus, mit +4,74 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,91 %. Microsoft verliert -0,32 % Oracle notiert im Plus, mit +0,21 %.

Adobe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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